Timp de zeci de ani cumpărarea unei mașini rulate a fost un joc de-a v-ați ascunselea între cumpărători și vânzători. Acum nici 5-10 ani puteai spera doar la sinceritate din partea vânzătorului sau depindeai de inspecțiile fizice pentru a detecta problemele. Nu mai este cazul!

Prin intermediul datelor automobilistice putem afla povestea oricărui vehicul de pe piață. În felul acesta cumpărătorii află despre kilometraje date înapoi, daune anterioare, probleme de siguranță și alte lucruri care pot transforma o afacere excelentă într-un coșmar costisitor.

Scopul principal al carVertical este de a aduce transparență în piața vehiculelor second-hand. Suntem mândri să spunem că existența rapoartelor istorice auto a făcut mai dificilă și mai costisitoare vânzarea vehiculelor inadecvate. Cumpărătorii au învățat că este mult mai ieftin să cheltuiești puțini bani pe o verificare istorică decât să fii luat prin surprindere de cheltuieli viitoare cu reparațiile.

Dar acest lucru este doar o parte din puzzleul transparenței - vânzătorii descoperă și ei că vânzările sunt mai rapide și mai ușoare cu un raport istoric. Rezultatul este benefic tuturor: calitatea vehiculelor rulate de pe piață este în creștere, vânzătorii sunt văzuți cu mai multă încredere și cumpărătorii se simt mai în siguranță când își aleg următorul vehicul

… Și abia începem! carVertical are în lucru o mulțime de instrumente, funcții și alte soluții interesante. Prin intermediul inovării vom conduce industria la un nivel de transparență nemaivăzut până acum pe piața vehiculelor second hand. Ne întâlnim cu toții acolo!