Ajutăm oamenii să-și aleagă, îngrijească și vândă vehiculele
Echipa noastră inovează și creează continuu, introducând constant funcții noi ca să aducă lumea datelor auto la ușa ta.
Lider în domeniul datelor auto
Rapoartele noastre care prezintă istoricul vehiculelor se bazează pe informații din peste 900 de baze de date internaționale aparținând registrelor auto naționale, companiilor de asigurări, agențiilor de aplicare a legii, serviceurilor oficiale și diverse altor instituții. Odată ce am adunat toate informațiile relevante despre vehiculul tău, le organizăm și ți le prezentăm într-un format ușor de înțeles. Aceste rapoarte sunt cea mai bună modalitate de a evita afacerile păguboase și de a afla povestea din spatele vehiculelor ca să le menții în stare bună sau ca să le vinzi la un preț bun.
Studii și ghiduri din partea experților
Lucrând zi de zi cu date auto am învățat multe despre autoturisme și despre piața vehiculelor second hand. Unul dintre scopurile principale ale carVertical este să împărtășească aceste cunoștințe și să împuternicească cumpărătorii de mașini nu doar prin intermediul rapoartelor istorice ci și prin cercetări, sfaturi și ghiduri create de către experții noștri auto.
35 de piețe
În 2019, carVertical a lansat primul registru global de istoric auto. În această perioadă, am reușit să ne stabilim o prezență pe 35 de piețe și continuăm să ne extindem, ridicând nivelul de transparență pe piața globală de mașini second hand.
Premiile și nominalizările carVertical
Construim o piață globală transparentă a mașinilor rulate
Timp de zeci de ani cumpărarea unei mașini rulate a fost un joc de-a v-ați ascunselea între cumpărători și vânzători. Acum nici 5-10 ani puteai spera doar la sinceritate din partea vânzătorului sau depindeai de inspecțiile fizice pentru a detecta problemele. Nu mai este cazul!
Prin intermediul datelor automobilistice putem afla povestea oricărui vehicul de pe piață. În felul acesta cumpărătorii află despre kilometraje date înapoi, daune anterioare, probleme de siguranță și alte lucruri care pot transforma o afacere excelentă într-un coșmar costisitor.
Scopul principal al carVertical este de a aduce transparență în piața vehiculelor second-hand. Suntem mândri să spunem că existența rapoartelor istorice auto a făcut mai dificilă și mai costisitoare vânzarea vehiculelor inadecvate. Cumpărătorii au învățat că este mult mai ieftin să cheltuiești puțini bani pe o verificare istorică decât să fii luat prin surprindere de cheltuieli viitoare cu reparațiile.
Dar acest lucru este doar o parte din puzzleul transparenței - vânzătorii descoperă și ei că vânzările sunt mai rapide și mai ușoare cu un raport istoric. Rezultatul este benefic tuturor: calitatea vehiculelor rulate de pe piață este în creștere, vânzătorii sunt văzuți cu mai multă încredere și cumpărătorii se simt mai în siguranță când își aleg următorul vehicul
… Și abia începem! carVertical are în lucru o mulțime de instrumente, funcții și alte soluții interesante. Prin intermediul inovării vom conduce industria la un nivel de transparență nemaivăzut până acum pe piața vehiculelor second hand. Ne întâlnim cu toții acolo!