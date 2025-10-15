Motociklo VIN patikra
Motociklų VIN dekoderis ir apžvalga: patikrink bet kurio motociklo, motorolerio ar keturračio VIN.
Kas yra motociklo VIN dekoderis?
Motociklo VIN dekoderis yra įrankis, leidžiantis patikrinti bet kokį standartinį motociklo VIN kodą ir sužinoti pagrindinius jo duomenis, tokius kaip modelis, pagaminimo vieta bei metai, techninės charakteristikos. Ši informacija yra užkoduota motociklo VIN numeryje (angl. Vehicle Identification Number), kurio kiekviena raidė ir skaitmuo turi gamintojo jiems priskirtą reikšmę.
VIN kodą iššifruoti galima ir be papildomų įrankių, žinant kiekvieno simbolio reikšmę, tačiau tai gali užtrukti. VIN tikrinimas naudojant dekoderį yra paprasčiausias būdas lengvai ir greitai apie motociklą sužinoti daugiau.
Kaip naudoti motociklo VIN dekoderį norint atlikti motociklo patikrą pagal VIN?
Atlikti motociklo VIN patikrą pagal VIN – itin paprasta. Štai kaip tai padaryti:
1.Motociklo VIN dekoderio puslapyje esančiame laukelyje „Įvesk VIN kodą“ įrašyk 17-kos simbolių motociklo VIN numerį.
2.Spustelk „Dekoduoti VIN“.
Į VIN dekoderį įvedęs savo motociklo VIN kodą pamatysi jo pagrindinius duomenis. Norėdamas sužinoti daugiau informacijos, atlikęs motociklo VIN patikrą gali įsigyti ir pilną istorijos ataskaitą.
Kas yra motociklo VIN kodas?
Motociklo VIN kodas – tai unikalus 17 simbolių kodas, pagal kurį galima identifikuoti (beveik) kiekvieną motociklą pasaulyje. Gamintojai šį kodą pradėjo naudoti praėjusio amžiaus viduryje, tačiau anuomet sistema dar nebuvo tinkamai išdirbta, mat ne visi gamintojai naudojo vienodą numerio formatą.
1981-aisiais JAV Nacionalinė greitkelių eismo saugumo administracija (NHTSA) įvedė šio numerio formato standartą, kuris įpareigojo automobilių gamintojus visoms naujai pagamintoms transporto priemonėms suteikti unikalius 17 ženklų kodus. Šie kodai sudaryti iš dalių, nurodančių tam tikrą informaciją.
VIN kodus turi sportiniai motociklai, čioperiai, mopedai, keturračiai, krosiniai motociklai ir net, kai kuriais atvejais, elektriniai paspirtukai. Kai kurie lenktyniniai motociklai VIN kodo neturi, nes paprasčiausiai negali būti registruojami, tačiau visi kiti eisme sutinkami motociklai šį kodą privalo turėti. Svarbu žinoti, kad VIN kodo vieta priklauso nuo motociklo tipo.
VIN kodas matomas užklijuotame lipduke arba yra įkaltas į metalą ir negali būti pašalintas, pakeistas arba pažeistas.
Motociklo VIN dekodavimas – kaip iššifruoti transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN)?
Motociklų ir automobilių VIN kodai yra to paties formato: juos sudaro 17 ženklų, kurie yra suskirstyti į tam tikras grupes, svarbias narpliojant informaciją. Taigi, pažiūrėkime, ką atskleidžia šios grupės.
Pasaulinis gamintojo identifikatorius (WMI)
Pirmi trys VIN kodo ženklai atitinka WMI kodą, kuris nurodo tikslesnę informaciją apie motociklo gamintoją:
- Pirmas ženklas dažniausiai nurodo šalį, kurioje motociklas pagamintas. Tai gali būti arba skaičius, arba raidė – kiekvienai šaliai priskiriamas skirtingas ženklas.
- Antrasis ženklas nurodo markės pavadinimą. Pvz., raidė „Y“ reiškia „Yamaha“, „S“ – „Suzuki“, „K“ arba „S“ – „Kawasaki“.
- Trečias ženklas – gamintojo padalinys arba motociklo tipas (keturratis, motoroleris, sportinis, krosinis ir t. t.).
Jei motociklas yra ne masinės gamybos, ši kodo dalis gali būti kitokia.
Transporto priemonės specifikacijų sekcija (VDS)
Kiti 5 ženklai sudaro informacijos apie transporto priemonę dalį, kuri atskleidžia daugiausiai duomenų apie motociklą. Šie ženklai dažnai nurodo markę, variklio darbinį tūrį ir rėmo tipą. Šioje dalyje ženklų reikšmė ir išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo gamintojo.
Transporto priemonės identifikatoriaus dalis (VIS)
Šią dalį sudaro paskutiniai 8 kodo ženklai, ji atskleidžia informaciją apie modelio gamybos metus, surinkimo vietą ir unikalų motociklo serijinį numerį.
Perkant naudotą motociklą visada galima patikrinti 10-ą kodo ženklą, kuris nurodo pagaminimo metus: „1“, „2“ ir tolesni skaičiai reiškia 2001-uosius, 2002-uosius ir t. t. Raidė „A“ reiškia 2010 m., „B“ – 2011 m. ir t. T.
11-as simbolis nurodo, kur motociklas buvo surinktas. Pavyzdžiui, jei tavo „Kawasaki“ motociklo 11-tas ženklas yra „A”, tai reiškia, jog jis buvo pagamintas Akašyje, Japonijoje. „D” užkoduoja Tailandą, o „K” – Džakartą, Indoneziją.
VIN autentiškumą įrodantis skaičius
Šis skaičius yra būtinas užtikrinant, kad VIN yra teisėtas. Jis gaunamas pasitelkiant specialią matematinę formulę, kuri naudoja visus kitus VIN kode esančius ženklus. Jei apskaičiuotas ženklas neatitinka nurodyto kode, kodas yra neteisingas arba suklastotas – šią patikrą atlieka VIN dekoderis.
Kur galima rasti motociklo VIN kodą?
VIN kodas yra svarbus daugeliu atvejų, kai reikia atpažinti transporto priemonę, todėl gamintojai jį dažniausiai montuoja ant nekeičiamų dalių. Motociklo VIN kodo vieta priklauso nuo gamintojo, tačiau jį turėtum rasti vienoje iš šių vietų:
- ant vairo iškyšos;
- ant rėmo;
- arba, retais atvejais, po varikliu.
Nepamiršk patikrinti ir motociklo registracijos bei draudimo dokumentų, nes juose taip pat nurodomas VIN kodas. Svarbu įsitikinti, kad dokumentuose nurodytas kodas sutampa su esančiu ant motociklo.
Kokią informaciją galima sužinoti iššifravus motociklo VIN kodą?
Pagrindinė motociklo VIN kodo paskirtis – transporto priemonės identifikavimas. Naudotų motociklų pirkėjai gali greitai sužinoti bendrą informaciją pasinaudoję VIN dekoderiu.
Visuomet gali išbandyti mūsų nemokamą moto VIN dekoderį ir, jei kodas teisingas ir nesuklastotas, sužinoti tokią informaciją kaip motociklo gamintojas, pagaminimo data, modelis ir komplektacija.
Kita vertus, pilna motociklo istorijos ataskaita pateikia daugiau naudingos informacijos, kuri gali būti nežinoma net ir savininkui. Pilna carVertical motociklo istorijos patikra pagal VIN kodą apima:
- odometro rodmenų istoriją;
- įrašus apie vagystę;
- įrašus apie patirtą žalą (kai kuriais atvejais – su nuotraukomis);
- registracijos ir techninės apžiūros datas;
- savininkų pasikeitimą;
- registracijos dokumentuose pateiktą informaciją;
- konkrečiam modeliui būdingus gedimus ir atšaukimus.
Įrašai istorijoje gali padėti įvertinti motociklo būklę ir preliminariai įvertinti galimas išlaidas bei su saugumu susijusius aspektus. Kaip sakoma, šykštus moka du kartus – perkant naudotą motociklą, verta įsigyti ir pilną jo istorijos ataskaitą, taip apsidraudžiant nuo nenumatytų išlaidų.
Kodėl motociklo VIN patikra yra nemokama, o motociklo istorijos ataskaita mokama?
Motociklo VIN dekoderio patikra pateikia tik tą informaciją, kuri yra prieinama nemokamai, pvz., nurodo gamintoją, gamybos metus, modelį ir gamyklinę komplektaciją.
Už motociklo istorijos ataskaitą reikia mokėti, nes joje pateikiami duomenys yra surenkami iš įvairių mokamų duomenų bazių visame pasaulyje. Ataskaitoje gali rasti odometro rodmenų istoriją, eismo įvykius, patirtas žalas ir jos nuotraukos ir pan.
Mes bendradarbiaujame su aukcionais, draudimo kompanijomis, gamintojais ir kitomis įstaigomis, kurios suteikia prieigą prie pasaulinės duomenų bazės, taip užtikrindami savo klientams patikimą ir detalią informaciją. Šie duomenys ne tik, kad nėra nemokami, bet ir nėra pasiekiami eiliniam naudotojui.
Kodėl svarbu patikrinti motociklo VIN kodą?
Motociklai vagiami, pakliūva į avarijas, sukčiai klastoja jų odometro rodmenis ir pan. Savaime suprantama, niekas nenori permokėti už krūvą defektų turinčias transporto priemones.
Čia tau padės VIN kodo patikra, kurią atlikęs, galėsi:
- įsitikinti, kad VIN kodas yra tikras ir priklauso būtent tikrinamam motociklui;
- sužinoti pagrindinę informaciją apie motociklą;
- atskleisti fizinius ir teisinius pažeidimus, kurie gali sukelti papildomų nemalonumų ir išlaidų;
- įsitikinti motociklo saugumu;
- įsivertinti potencialias su motociklu susijusias išlaidas ateityje;
- prisidėti skaidrinant naudotų automobilių rinką.
Dažniausiai užduodami klausimai
Patikrinkite motociklo VIN pagal gamintoją:
Automobilio istorijos ataskaita
Patikrink automobilio istoriją ir išvenk brangiai kainuojančių problemų. Tiesiog įvesk VIN numerį ir gauk išsamią ataskaitą.
Trusted by 4,500,000+ people across 35 countries