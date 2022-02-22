1. Загальні положення

Ця Політика конфіденційності (надалі – Політика конфіденційності) надає інформацію про те, як компанія «cV Group», ЗАТ, код юридичної особи 303134915, адреса: вул. Аукштайчю 7, Вільнюс, Литовська Республіка (надалі — Carvertical або ми) опрацьовує персональні дані, коли Ви користуєтеся веб-сайтом www.carvertical.com (надалі — Carvertical.com) або іншим чином надаєте персональні дані до Carvertical.

Персональні дані – це будь-яка інформація, що стосується живої особи, ідентичність якої визначається або може бути визначена. Окремі частини інформації, які, отримуючи їх разом, теж можуть допомогти визначити ідентичність особи, також становлять персональні дані.

В Політиці конфіденційності описані персональні дані, що їх ми збираємо, також те, як ми їх отримуємо, на якій підставі, для яких цілей і яким чином їх використовуємо, як довго ми зберігаємо Ваші персональні дані, з ким ними ділимося, як ми турбуємося про захист Ваших персональних даних, та які Ваші права.

Дуже важливо, щоб Ви уважно прочитали цю Політику конфіденційності, оскільки кожного разу, коли Ви відвідуєте Carvertical.com або іншим чином надаєте персональні дані до Carvertical, Ви погоджуєтесь з умовами, описаними в цій Політиці конфіденційності. Це означає, що Ви юридично зобов’язуєтеся дотримуватися положень цієї Політики конфіденційності. Якщо Ви не згодні з цими умовами, Вам не слід надавати своїх персональних даних до Carvertical.

Ми поважаємо Вашу конфіденційність і прагнемо захистити Ваші персональні дані. Carvertical буде опрацьовувати Ваші персональні дані з дотриманням вимог чинних правових актів Європейського Союзу і Литовської Республіки, включаючи Регламент (ЄС) № 2016/679 (Загальний регламент про захист даних, надалі – ЗРЗД) та інших чинних правових актів про захист персональних даних, а також інструкцій компетентних органів. Визначення, що використовуються в Політиці конфіденційності, слід розуміти так, як вони окреслені в ЗРЗД.

2. Володілець Ваших персональних даних

Carvertical є володільцем Ваших персональних даних, зазначених в цій Політиці конфіденційності:

Найменування: Компанія «cV Group, UAB» («cV Group», ЗАТ)

Код юридичної особи: 303134915

Адреса: вул. Аукштайчю 7, Вільнюс, Литовська Республіка

Ел. пошта: info@carvertical.com

Телефон: +370 5 261 6770

3. Цілі опрацювання Ваших персональних даних

Carvertical опрацювує Ваші персональні дані для таких далі зазначених цілей:

3.1. Надання послуг веб-сайтом Carvertical.com

Мета

Carvertical має за мету надати Вам замовлені Вами послуги (наприклад, кредити, які можна обміняти на звіт, у якому надається інформація про історію транспортного засобу), а також забезпечити безперебійне їх надання (наприклад, швидкий і безпечний розрахунок або інформування про зміни в наданні послуг).

Суб’єкти даних

Особи, які купують послуги Carvertical на Carvertical.com, або представники бізнес-клієнтів, які купують ці послуги.

Персональні дані

Ім’я, прізвище;

Адреса ел. пошти;

Інші контактні дані, наприклад, адреса, номер телефону (якщо надаєте їх добровільно);

Дані про придбані послуги Carvertical (історія покупок);

Дані платежу (сума, вибраний спосіб оплати, пов’язана інформація, наприклад номер банківського рахунку);

Ваше кореспонденція з Carvertical щодо придбаних послуг.

Приймаючи до уваги те, що послуги Carvertical надаються через обліковий запис Carvertical.com (наприклад, придбані кредити, що зараховуються на відповідний обліковий запис), водночас опрацьовуються і дані облікового запису, вказані в цьому розділі Політики конфіденційності 3.2.

Джерело персональних даних

Carvertical отримує персональні дані безпосередньо від Вас або:

Від постачальників послуг зі збору або адміністрування платежів, фінансових установ або від інших платіжних посередників, приймаючи до уваги Вами обраний спосіб оплати послуг;

З платформ Apple, Google або Facebook, якщо Ви купуєте послуги через обліковий запис в Carvertical, що є пов’язаний з обліковими записами на цих платформах.

Правова підстава

Дані, що містяться в документах, для яких правовими актами (наприклад, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje (Індекс строків зберігання загальних документів) встановлено мінімальні строки зберігання, будуть зберігатися протягом строків, встановлених відповідними правовими актами, наприклад, облікові документи, що підтверджують господарську операцію або господарську подію (рахунки-фактури, платіжні доручення і т.д.) та персональні дані, які вони містять, будуть зберігатися протягом 10 років.

В окремих випадках, керуючись вимогами чинних правових актів, або у випадку, зазначеному у розділі 3.7 цієї Політики конфіденційності, Ваші персональні дані можуть зберігатися протягом більш тривалого часу.

3.2. Створення та адміністрування облікового запису

Мета

Carvertical має за мету надати Вам можливість створити обліковий запис, через який замовляються послуги Carvertical (наприклад, придбані кредити, що зараховуються на відповідний обліковий запис) та адмініструвати його.

Суб’єкти даних

Фізичні особи, які створюють обліковий запис на Carvertical.com, або представники бізнес-клієнтів, які створюють обліковий запис на Carvertical.com.

Персональні дані

Осіб, які створюють обліковий запис на Carvertical.com, користуючись реєстраційною формою або для яких обліковий запис створюється автоматично при замовленні послуг Carvertical:

Адреса електронної пошти;

Пароль.

Осіб, які створюють обліковий запис на Carvertical.com, використовуючи обліковий запис на платформі Facebook:

Ім’я, прізвище;

Адреса ел. пошти;

Публічно доступна інформація облікового запису.

Осіб, які створюють обліковий запис на Carvertical.com, використовуючи обліковий запис на платформі Apple:

Ім’я, прізвище;

Адреса ел. пошти або знеособлена адреса ел. пошти на платформі Apple.

Осіб, які створюють обліковий запис на Carvertical.com, використовуючи обліковий запис на платформі Google:

Ім’я, прізвище;

Адреса електронної пошти;

Усіх володільців облікових записів фізичних осіб на Carvertical.com:

Інші контактні дані, наприклад, адреса, номер телефону (якщо надаєте їх добровільно);

Інформація про діяльність на обліковому записі;

Дані про придбані послуги Carvertical (історія покупок);

Ваше кореспонденція з Carvertical щодо облікового запису.

Усіх володільців облікових записів юридичних осіб на Carvertical.com:

Компанія, що її представляють, і дані про неї;

Інші контактні дані, наприклад, адреса, номер телефону (якщо надаєте їх добровільно);

Інформація про діяльність на обліковому записі;

Дані про придбані послуги на Carvertical (історія покупок);

Ваше кореспонденція з Carvertical щодо облікового запису.

Джерело персональних даних

Персональні дані Carvertical отримує безпосередньо від Вас або з платформ Apple, Google чи Facebook, якщо обліковий запис на Carvertical.com Ви створили, використовуючи облікові записи цих платформ.

Правова підстава

Виконання договору між Вами і Carvertical про реєстрацію облікового запису і про надання відповідних послуг (п. b ч. 1 ст. 6 ЗРЗД) або наш законний інтерес у дозволі на створення облікового запису для юридичної особи, яку Ви представляєте (п. f ч. ст. 6 ЗРЗД).

У тому випадку, якщо Ви не надасте цих персональних даних, Carvertical не зможе надати Вам запитуваних Вами послуг, включаючи створення облікового запису.

Зберігання

У тому випадку, якщо Ви більше не бажаєте користуватися обліковим записом, Ви маєте право у будь-який час видалити його (і пов’язані з ним персональні дані), надіславши письмове повідомлення до Carvertical на адресу електронної пошти info@carvertical.com або скориставшись налаштуваннями облікового запису.

Звертаємо Вашу увагу, що у тому випадку, якщо Ви, користуючись відповідним обліковим записом, замовили послуги Carvertical (наприклад, кредити), тоді відповідні персональні дані будуть зберігатися протягом строків, визначених у розділі 3.1 цієї Політики конфіденційності.

В окремих випадках, керуючись вимогами чинних правових актів, або у випадку, зазначеному у розділі 3.7 цієї Політики конфіденційності, Ваші персональні дані можуть зберігатися протягом більш тривалого часу.

3.3. Прямий маркетинг

Мета

Carvertical має за мету повідомляти Вам про новини та іншу інформацію щодо пропонованих нами товарів і/або пропозицій.

Суб’єкти даних

Особи, які придбали послуги Carvertical (кредити і т.п.) на Carvertical.com і на той момент або в будь-який час пізніше не заперечували щодо використання їхніх персональних даних для цілей прямого маркетингу, коли здійснюється маркетинг подібних товарів і/або послуг Carvertical;

Особи, які висловили згоду щодо опрацювання їхніх персональних даних з метою прямого маркетингу.

Персональні дані

Ім’я, прізвище;

Адреса електронної пошти;

Номер телефону;

Інформація про придбані подібні послуги Carvertical (історія покупок).

Джерело персональних даних

Персональні дані Carvertical отримує безпосередньо від Вас або з платформ Apple, Google чи Facebook, якщо обліковий запис на Carvertical.com Ви створили, використовуючи облікові записи цих платформ.

Правова підстава

Ваша згода на обробку персональних даних з метою прямого маркетингу (п. а ч. 1 ст. 6 ЗРЗД). або

Наші законні інтереси інформувати своїх Клієнтів про подібні товари і/або послуги Carvertical (п. f ч. 1 ст. 6 ЗРЗД).

Маючи за підставу наш законний інтерес в інформуванні Клієнтів про подібні товари і/або послуги Carvertical, Carvertical опрацьовуватиме Ваші персональні дані з метою прямого маркетингу лише у разі наявності всіх наступних умов:

Купуючи продукт і/або послугу на Carvertical.com, Ви прямо не висловили незгоди щодо надсилання повідомлень прямого маркетингу;

Кожного разу при надсиланні повідомлення прямого маркетингу, Вам буде надаватися можливість відмовитися від повідомлень прямого маркетингу, повідомляючи про це на вказану ел. пошту або іншими способами, зазначеними у цій Політиці конфіденційності;

На цій підставі Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися лише для маркетингу подібних товарів і/або послуг Carvertical.

Збереження

Ваші персональні дані оброблятимуться для цілей, зазначених у цьому розділі, протягом 2 років з дати їх збору, або до тих пір, поки Ви не висловите заперечення щодо такого опрацювання персональних даних, або до відкликання Вашої згоди на опрацювання персональних даних з цією метою, залежно від того, яка із цих обставин відбудеться найраніше.

В окремих випадках, керуючись вимогами чинних правових актів, або у випадку, зазначеному у розділі 3.7 цієї Політики конфіденційності, Ваші персональні дані можуть зберігатися протягом більш тривалого часу.

3.4. Пряме спілкування

Мета

Carvertical має за мету відповісти на Ваші запити, які Ви надаєте нам електронною поштою або звичайною поштою, письмово або по телефону, використовуючи спеціальну форму на Carvertical.com або наживо.

Суб’єкти даних

Особи, які надсилають запити до Carvertical, звертаючись по електронній пошті або звичайною поштою, звертаючись за допомогою телефону письмово чи вголос, використовуючи спеціальну форму на Carvertical.com або наживо.

Персональні дані

Ім’я, прізвище;

Адреса;

Адреса ел. пошти;

Номер телефону;

Зміст листування з Carvertical.

Приймаючи до уваги Вами обраний спосіб спілкування з Carvertical, Carvertical може опрацьовувати лише частину із вище зазначених Ваших персональних даних.

Джерело персональних даних

Персональні дані Carvertical отримує безпосередньо від Вас.

Правова підстава

Наш законний інтерес відповісти на Ваші запити і/або надати Вам вичерпну інформацію про послуги Carvertical (п. f ч. 1 ст. 6 ЗРЗД).

Зберігання

Ваші персональні дані з метою, зазначеною у цьому розділі, будуть опрацьовуватися протягом 2 років з дня їх збору.

В окремих випадках, керуючись вимогами чинних правових актів, або у випадку, зазначеному у розділі 3.7 цієї Політики конфіденційності, Ваші персональні дані можуть зберігатися протягом більш тривалого часу.

3.5. Соціальні мережі

Мета

Carvertical має за мету адмініструвати свої облікові записи в соціальних мережах (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) і спілкуватися з користувачами цих соціальних мереж.

Суб’єкти даних

Користувачі соціальних мереж (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), що спілкуються з обліковими записами Carvertical.

Персональні дані

Найменування облікового запису в соціальній мережі або ім’я та прізвище;

Знімок в обліковому записі

Публічні коментарі та інші види взаємодії з обліковими записами в соціальних мережах Carvertical;

Зміст листування з Carvertical, якщо таке наявне.

Приймаючи до уваги Вами обраний спосіб спілкування з Carvertical, Carvertical може опрацьовувати лише частину із вище зазначених Ваших персональних даних.

Джерело персональних даних

Персональні дані Carvertical отримує безпосередньо від Вас і/або з відповідної соціальної мережі.

Правова підстава

Наш законний інтерес у спілкуванні з користувачами наших соціальних мереж – у наших облікових записах (п. f ч. 1 ст. 6 ЗРЗД).

Зберігання

Приймаючи до уваги те, що Carvertical не адмініструє вищевказані соціальні мережі, а лише свій обліковий запис у них, і діє як спільний володілець даних разом з компаніями, що адмініструють зазначені соціальні мережі, ми запрошуємо Вас ознайомитися з інформацією про зберігання Ваших персональних даних в документах про конфіденційність цих соціальних мереж:

Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation);

LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy);

TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en);

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875);

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Функції веб-сайту

Всю інформацію про інструменти, що їх ми використовуємо для забезпечення функціонування Carvertical.com (включаючи файли cookie) та пов’язані з ними питання конфіденційності даних, Ви можете знайти в нашій Політиці щодо файлів cookie.

3.7. Правові вимоги і вирішення спорів

Всі вищезгадані персональні дані Carvertical може опрацьовувати з метою пред’явлення, виконання судових претензій або захисту від судових претензій. З цією метою ми будемо опрацьовувати персональні дані на підставі пред’явлення, виконання судових претензій або захисту від судових претензій (п. f ч. 1 ст. 6 ЗРЗД). З цією метою ми будемо опрацьовувати персональні дані 1 рік після закінчення відповідних правових процедур (наприклад, розгляді претензії, набуття чинності остаточного рішення суду чи арбітражу).

4. Персональні дані неповнолітніх

Послуги, що їх надає Carvertical, призначені лише для осіб віком старше 14 років. Якщо ми матимемо обґрунтовані сумніви, що ми опрацьовуємо дані осіб віком до 14 років, ми негайно видалимо їх із баз даних.

Якщо Вам не менше ніж14 років, але не більше ніж 18 років, будь ласка, разом із одним із ваших батьків або опікунів уважно прочитайте цю Політику конфіденційності, щоб її зрозуміти і її дотримуватися.

5. Одержувачі даних

Ми можемо розкрити інформацію про Вас нашим співробітникам, представникам, посередникам, постачальникам або субпідрядникам, якщо це обґрунтовано є необхідним, наприклад, постачальникам нашим платіжних послуг, які розпоряджаються фінансовими операціями на Carvertical.com, постачальникам послуг хостингу Carvertical.com, постачальникам серверів і послуг по технічному нагляду за ними, постачальникам послуг ел. пошти і т.п.

Крім того, ми можемо розкривати інформацію про Вас:

судам, арбітрам, медіаторам, протилежним сторонам та їхнім адвокатам (якщо це необхідно для цілей судового чи подібного провадження);

поліції, правоохоронним інституціям, податковим інспекціям, іншим державним або муніципальним інституціям (якщо цього чітко вимагають відповідні правові акти) або іншим особам, які виконують покладені на них офіційні обов’язки (наприклад, нотаріусам, товариствам по стягуванню боргів);

професійним консультантам, наприклад, адвокатам, радникам, аудиторам або бухгалтерам (якщо це необхідно для забезпечення наших законних інтересів);

постачальникам послуг, що надають послуги в галузі інформаційних технологій, хмарних обчислень та послуги адміністрування систем, збору або адміністрування платежів, маркетингові, облікові, поштові або кур’єрські послуги та інші послуги лише в такому обсязі, що є необхідний для належного надання послуг;

іншим суб’єктам у тій самій групі компаній, лише в такому обсязі, що є необхідний для належного адміністрування групи компаній;

при виконанні бізнес-угод (продаж Carvertical, її майна (його частки) або її акцій (їх часток), злиття, об’єднання чи виділення Carvertical і т.п.) - потенційним або кінцевим набувачам (їхнім представникам), особам, які здійснюють перевірку Carvertical або іншим чином беруть участь у відповідній бізнес-угоді. У цьому випадку Carvertical передасть лише стільки персональних даних, скільки це необхідно для цілей відповідної бізнес-угоду, та забезпечить збереження конфіденційності персональних даних.

Крім того, у кожному випадку, якщо ми передаємо Ваші персональні дані в третю державу (за межами ЄС/ЄЕЗ), тоді ми дотримуємося однієї із наступних умов:

дані передаються державі, щодо якої прийнято рішення про відповідність;

передача даних здійснюється із застосуванням належних засобів захисту, передбачених у правових актах;

ми дотримуємося положень, що дозволяють відступи, які передбачені у правових актах, якщо неможливо передати дані відповідно до вищезазначених умов.

Carvertical докладає всіх зусиль для того, щоб при передачі даних у такий спосіб були дотримані вимоги ЗРЗД і реалізовано відповідні заходи для забезпечення безпеки Ваших персональних даних. Для отримання більш вичерпної інформації про такі заходи, будь ласка, зв’яжіться безпосередньо з нами за контактами, зазначеними у розділі 2 цієї Політики конфіденційності.

6. Безпека ваших персональних даних

Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися із дотриманням вимог, встановлених ЗРЗД, Законом Литовської Республіки «Про правовий захист персональних даних» та іншими чинними правовими актами. При опрацюванні Ваших персональних даних ми впроваджуємо організаційні і технічні засоби, які забезпечують захист персональних даних від випадкового чи незаконного знищення, зміни, розголошення, а також від будь-якого іншого незаконного опрацювання.

Хоча Carvertical прагне захистити Ваші персональні дані, передача даних через Інтернет не є на 100% безпечною, тому ми не можемо повністю гарантувати безпечну передачу даних через Інтернет-мережі.

7. Ваші права

Ви маєте такі права:

Право бути поінформованим і право на ознайомлення з персональними даними

Ви маєте право отримувати інформацію про опрацювання Ваших персональних даних у прозорій, зрозумілій та легко доступній формі, зрозумілою і простою мовою. Це передбачено в цій Політиці конфіденційності. Якщо яка-небудь частина цієї Політики конфіденційності Вам не зрозуміла, будь-ласка, звертайтеся до нас за контактами, зазначеними в розділі 2 цієї Політики конфіденційності.

Ви також маєте право отримати підтвердження Carvertical про те, чи дані, що стосуються вас, опрацьовуються, а якщо такі дані опрацьовуються, тоді Ви маєте право ознайомитися зі своїми персональними даними та наступною інформацією:

цілі опрацювання даних;

категорії відповідних персональних даних;

одержувачі даних або категорії одержувачів даних;

строк зберігання персональних даних або критерії, які застосовуються для визначення цього строку;

право вимагати від Carvertical виправлення або видалення персональних даних або обмеження опрацювання персональних даних, що стосуються Вас, або заперечення такого опрацювання, а також право подати скаргу до інституції з нагляду;

інформація про джерела Ваших персональних даних;

якщо персональні дані передаються в третю державу або міжнародну організацію – інформація про належні засоби захисту, що стосуються передачі даних.

Крім того, Ви маєте право отримати копію Ваших персональних даних, що знаходяться у нас. За будь-які додаткові копії, зроблені на Ваш запит, ми маємо право стягувати обґрунтовану плату, що визначається згідно адміністративних витрат.

Право вимоги на виправлення персональних даних

Ви маєте право вимагати, щоб Carvertical виправила неточні або неповні Ваші персональні дані.

Ви є відповідальними за те, щоб Вами нам надані дані були точними, правильними і вичерпними. Якщо змінюються надані Вами дані, тоді Ви повинні негайно інформувати нас про це, змінивши відповідні дані в реєстраційній формі або, якщо дані не вказані в реєстраційній формі, повідомляючи нам про це електронною поштою. Ми ні в жодному разі не несемо відповідальності за шкоду, що з’явилася для Вас внаслідок того, що Ви вказали неправильні або невичерпні персональні дані або не інформували нас про зміни цих даних.

Звертаємо Вашу увагу на те, що дані про транспортні засоби, які вказуються у звітах (наприклад, пробіг автомобіля), Carvertical отримує від третіх сторін і надає їх у звіті автоматизованим способом, без змін, такими, якими їх отримав. З цієї причини Carvertical не несе відповідальності за невідповідність інформації, що надається у звітах, реальності, та за дані, що містяться в звітах.

Право вимоги на видалення персональних даних («право бути забутим»)

Ви маєте право попросити нас, щоб ми стерли або видалили персональні дані, якщо немає обґрунтованої причини, через яку ми повинні продовжувати їх опрацювання, якщо персональні дані більше не потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані або опрацьовувалися, Ви відкликаєте згоду, на підставі якої опрацьовувалися персональні дані, і немає іншої правової підстави для їх опрацювання, або на інших підставах, визначених у ст. 17 ЗРЗД.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Carvertical з метою забезпечення безпеки ваших інформаційних систем і особистих даних, робить резервні копії персональних даних, (англ. data backup). Вони є дійсними протягом 35 календарних днів, а потім автоматично перезаписуються. Відповідно, ми зітремо або видалимо Ваші персональні дані звідусіль, окрім таких резервних копій, протягом зазначених нижче строків. У тому випадку, якщо до закінчення строку, зазначеного в цій статті, ми будемо змушені відновити резервну копію, яка містить Ваші персональні дані, ми негайно зітремо їх і не будемо використовувати їх у жодних інших цілях.

Будь ласка, зверніть увагу, що ч. 3 ст.17 ЗРЗД передбачає винятки щодо наведених вище випадків, коли обов’язково слід опрацьовувати дані. Якщо такі винятки стосуються Вас, ми Вас про це відповідно поінформуємо.

Право вимоги на обмеження опрацювання персональних даних

Ви маєте право вимагати, щоб Carvertical обмежила (або призупинила) опрацювання Ваших персональних даних, якщо:

Ви оскаржуєте достовірність персональних даних - доти, доки не буде перевірена їхня достовірність;

опрацювання є незаконним, а Ви не погоджуєтесь, щоб персональні дані були витерті і натомість просите обмежити їх використання;

нам більше не потрібні персональні дані для їх опрацювання, але вони Вам потрібні, щоб Ви могли заявляти, виконувати або захищати правові вимоги;

Ви згідно далі вказаного порядку заперечуєте, щоб Ваші персональні дані опрацьовувалися – доти, доки не буде підтверджено, чи наші законні причини є важливішими за ваші.

У випадку обмеження на опрацювання персональних даних, такі персональні дані можуть опрацьовуватися (крім їх зберігання) лише за Вашою згодою або лише з метою заявлення, виконання або захисту законних вимог, захисту прав іншої фізичної чи юридичної особи або з причини важливого суспільного інтересу.

Право на переносимість даних

Ви маєте право отримувати свої персональні дані, що їх надали до Carvertical, у систематизованому, загальновживаному та зчитуваному комп’ютером форматі, а також право передавати ці дані іншому володільцю, якщо:

дані опрацьовуються на підставі згоди або договору; і

дані опрацьовуються автоматизованими засобами.

Ви також маєте право вимагати, щоб Carvertical передала Ваші персональні дані безпосередньо іншому володільцю, якщо це є технічно можливим.

Право на незгоду

Ви маєте право в будь-який час виловити незгоду проти опрацювання Ваших персональних даних, які опрацьовуються для того, щоб було виконане завдання суспільного інтересу або заради законного інтересу Carvertical.

У цьому випадку Carvertical більше не опрацьовуватиме Ваших персональних даних, хіба що ми зможемо доказати законні підстави, з причини яких мають опрацьовуватися Ваші персональні дані і які є важливішими, ніж Ваші інтереси, права і свободи, або якщо це необхідно для вираження, виконання чи захисту законних вимог.

Якщо персональні дані опрацьовуються для цілей прямого маркетингу, тоді Ви маєте право в будь-який час висловити незгоду, щоб здійснювалося опрацювання Ваших персональних даних з цією метою і вони з цією метою більше не будуть опрацьовуватися.

Право на відкликання згоди

Якщо Ваші персональні дані опрацьовуються на підставі Вашої згоди, тоді Ви маєте право в будь-який час відкликати таку згоду. Відкликання згоди не впливає на обґрунтовану згодою законність опрацювання даних, що було здійснене до відкликання згоди.

Право на подання скарги до інституції нагляду

Якщо Ви вважаєте, що опрацювання Ваших персональних даних порушує положення ЗРЗД, тоді Ви маєте право подати скаргу до інституції нагляду держави-члена ЄС, у якій знаходиться Ваше постійне місце перебування, місце праці або місце, у якому було вчинено ймовірне порушення.

Інституцією нагляду у Литві є Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Державна інспекція захисту даних), адреса: вул. Л. Сапєґос 17, 10312 Вільнюс, Литва, ел. пошта: ada@ada.lt, веб-сайт: https://vdai.lrv.lt/.

Перш ніж подати скаргу до відповідної інституції нагляду, ми будемо вдячні, якщо Ви зможете зв’язатися з нами та викладете питання, що викликали у Вас занепокоєння. Ми докладемо максимальних зусиль, щоб оперативно і ретельно вирішити Ваше питання.

Ваше тримане прохання щодо скористання правами суб’єкта даних Carvertical розгляне протягом 1 місяця. Цей строк за потреби може бути продовжений ще на 2 місяці, приймаючи до уваги складність і кількості прохань. У цьому випадку Carvertical протягом 1 місяця з моменту отримання прохання поінформує Вас про таке продовження, водночас надаючи причини затримки.

Якщо після отримання прохання, скарги чи вимоги у нас виникнуть підозри щодо Вашої ідентичності, тоді ми маємо право попросити надати додаткову інформацію, необхідну для підтвердження Вашої ідентичності.

8. Оновлення Політики конфіденційності

Ми залишаємо за собою право будь-коли оновлювати або змінювати цю Політику конфіденційності. Ця оновлена або змінена Політика конфіденційності набуде чинності після публікації на Carvertical.com. Якщо будуть здійснені істотні зміни в Політиці конфіденційності, про це буде повідомлено додатково.

Оновлено: 22.02.2022 р.