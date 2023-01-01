carVertical
Звернись до нас
Звернись до нас

Довідковий центр

Довідковий центр

Як конвертувати звіт з HTML у PDF?

У нас є сервіс, який конвертує звіт з HTML у PDF. Ось як це працює:

1. Скопіюйте URL-адресу звіту. 

Приклад: 

<html>
<code>
https://www.carvertical.com/en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059
</code>
</html>

2. Видаліть домен (https://www.carvertical.com), залишивши тільки шлях: 

<html>
<code>
/en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059
</code>
</html>

3. Додайте в кінці параметр запиту &loading=eager:

<html>
<code>
/en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059&loading=eager
</code>
</html>

4. URL-кодування шляху. Для зручності, скористайтеся інструментом кодування/декодування URL-адрес

Приклад: 

<html>
<code>
%2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager
</code>
</html>

5. Надішліть GET-запит на адресу https://support-api.carvertical.net/pagePdf з параметром запиту шляху, де ви надаєте URL-кодований шлях:

<html>
<code>
path=%2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager
</code>
</html>

6. Остаточна URL-адреса для цього прикладу виглядає так:

<html>
<code>
https://support-api.carvertical.net/pagePdf?path=%2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager
</code>
</html>

7. Після надсилання GET-запиту, ви отримаєте статус перенаправлення 302 із заголовком Location. У заголовку Location ви знайдете URL-адресу для завантаження PDF-файлу.

Термін зберігання цих PDF-файлів у сховищі минає через 24 години.

Чи була ця сторінка корисною?

Support team member: BrigidaSupport team member: PauliusSupport team member: KornelijaSupport team member: AugisSupport team member: Toma

Служба підтримки клієнтів завжди готова прийти на допомогу

Наша служба підтримки буде рада допомогти з будь-якого питання. Напиши повідомлення, і ми обов'язково відповімо.

97%

Рівень задоволеності

12-24h

Середній час відгуку

24/7

На зв'язку

Блог

Ознайомся з нашими останніми новинами та докладним аналізом

Зустрічай новий carVertical: переглянь оновлений звіт і стиль 

Зустрічай новий carVertical: переглянь оновлений звіт і стиль 

З моменту створення carVertical ми працювали над зручністю ринку вживаних транспортних засобів для всіх. Зараз ми робимо великий крок уперед, щоб перевагами транспортних даних скористалося ще більше людей. Презентуємо сміливий та яскравий новий дизайн, низку цікавих оновлень продукції та бачення майбутнього. Більшу частину минулого року ми провели, вивчаючи користувачів і втілюючи ці знання в кампанію […]

Докладніше

Дослідження: у яких країнах найбільший відсоток автомобілів із підробленим пробігом?

Дослідження: у яких країнах найбільший відсоток автомобілів із підробленим пробігом?

Статистика показує, що ми зазвичай проводимо від 3 до 5 років за кермом одного автомобіля. Це 2–3 можливості для шахраїв обдурити нас протягом одного десятиліття! Тож наскільки ризиковано сьогодні купувати вживану машину?  Як виявилося, відповідь залежить від країни вашого проживання. Ми вирішили п…

Докладніше

Виявлено найбільш тактові моделі автомобілів

Виявлено найбільш тактові моделі автомобілів

Скручування пробігу є одним з найпоширеніших шахрайств на ринку вживаних автомобілів. Воно сприяє незаконному підвищенню ціни вживаного транспортного засобу та фальсифікує історію автомобіля. Як показало останнє дослідження carVertical, покупці німецьких автомобілів преміум-класу піддаються найбіль…

Докладніше

Усі повідомлення