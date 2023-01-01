Як конвертувати звіт з HTML у PDF?

У нас є сервіс, який конвертує звіт з HTML у PDF. Ось як це працює:
1. Скопіюйте URL-адресу звіту.
Приклад:
<html>
<code>
https://www.carvertical.com/en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059
</code>
</html>
2. Видаліть домен (https://www.carvertical.com), залишивши тільки шлях:
<html>
<code>
/en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059
</code>
</html>
3. Додайте в кінці параметр запиту &loading=eager:
<html>
<code>
/en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059&loading=eager
</code>
</html>
4. URL-кодування шляху. Для зручності, скористайтеся інструментом кодування/декодування URL-адрес.
Приклад:
<html>
<code>
%2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager
</code>
</html>
5. Надішліть GET-запит на адресу https://support-api.carvertical.net/pagePdf з параметром запиту шляху, де ви надаєте URL-кодований шлях:
<html>
<code>
path=%2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager
</code>
</html>
6. Остаточна URL-адреса для цього прикладу виглядає так:
<html>
<code>
https://support-api.carvertical.net/pagePdf?path=%2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager
</code>
</html>
7. Після надсилання GET-запиту, ви отримаєте статус перенаправлення 302 із заголовком Location. У заголовку Location ви знайдете URL-адресу для завантаження PDF-файлу.
Термін зберігання цих PDF-файлів у сховищі минає через 24 години.