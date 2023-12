Yamaha VIN dekodirnik

Yamaha je japonska korporacija, ki je začela delovati leta 1887 kot proizvajalec orgel. Kmalu je Yamaha začela ponujati več glasbil, leta 1955 pa je ustanovila tudi podjetje Yamaha Motor Company.

Danes je Yamaha Motor Co. samostojno podjetje, ki proizvaja motorna kolesa, skuterje, čolne, majhne traktorje in avtomobilske motorje. Motorna kolesa Yamaha so priljubljena po vsem svetu in znana po nižjih cenah in preprostejšem vzdrževanju.

Kaj je Yamaha VIN številka?

Vsako motorno kolo Yamaha ima edinstveno VIN številko, s katero je mogoče prepoznati vsak motocikel in spremljati njegovo zgodovino. VIN številka se uporablja v različnih primerih, na primer pri preverjanju zgodovine vozila, zavarovanju in registraciji. Sedanja oblika VIN številke je bila standardizirana leta 1981 in tako vsaka identifikacijska številka vozila vsebuje 17 znakov, pri čemer vsak znak predstavlja specifične podatke o motornem kolesu.

Preverjanje VIN številke je bistven del nakupa rabljenega motornega kolesa. S pomočjo Yamaha VIN številke lahko dostopate do osnovnih specifikacij in pomembnih podatkov, kot so fotografije, informacije o prevoženih kilometrih, poškodbah in drugo.

Kaj vsebuje Yamaha VIN številka?

Vsak znak v VIN številki motornega kolesa ima svoj pomen, vendar lahko celotno številko razdelimo na tri dele: svetovna označba proizvajalca ali WMI (znaki od 1 do 3), deskriptor vozila ali VDS (znaki od 4 do 9) in identifikator vozila ali VIS (znaki od 10 do 17). Vsak posamezni del VIN številke vsebuje določene podatke:

WMI – država in proizvajalec;

– država in proizvajalec; VDS – specifikacije vozila kot so velikost in tip motorja, tip karoserije in razred vozila;

– specifikacije vozila kot so velikost in tip motorja, tip karoserije in razred vozila; VIS – identifikacija določenega motocikla (modelno leto, tovarna, serijska številka).

Pomen nekaterih znakov se lahko razlikuje. Na primer, Yamahini motocikli, izdelani na Japonskem, imajo identifikacijsko številko vozila, ki se začne z »JY«, medtem ko je v ZDA »5Y« ali v Indiji »ME«. Tehnično je možno VIN številko dekodirati ročno, vendar lahko Yamaha VIN dekodirnik vse opravi namesto vas.

Kje najdete Yamaha VIN številko?

Proizvajalci namestijo VIN številko na dele vozila, ki se le redko (če sploh) zamenjajo. Tako lahko zagotovijo, da na vozilu ostane originalna tablica s številko VIN.

Yamaha številko VIN običajno namesti na okvir motornega kolesa ali pod sedež. Natančna lokacija je odvisna tudi od vrste vozila: za sprednjim kolesom pri štirikolesnikih ali na zadnjem delu pri skuterjih. Podrobna navodila za iskanje številke VIN na vašem vozilu Yamaha lahko najdete v navodilih za uporabo.

Za katere modele Yamaha je primeren naš VIN dekodirnik?

Vsi Yamahini motocikli, ki so bili izdelani po standardizaciji oblike VIN številke leta 1981, imajo 17-mestno identifikacijsko številko vozila. Ta vrsta kode VIN deluje v našem Yamaha VIN dekodirniku, kar pomeni, da lahko preverite različne štirikolesnike, motorne sani, skuterje in motorna kolesa znamke Yamaha, vključno z naslednjimi modeli:

Adventure touring – Super Tenere ES, Tenere 700.

Cross country – YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Dual sport – XT250, TW200.

Hyper naked – MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Supersport – YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Sport heritage – Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Sport touring – FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Trail – TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Vse te modele lahko najdete v trenutni Yamahini ponudbi, nekateri pa so na trgu že od 90. let prejšnjega stoletja, zato ne oklevajte in preverite zgodovino tudi pri svojem motorju Yamaha.

Preverjanje zgodovine za motornega kolesa Yamaha: kaj lahko izveste s pomočjo Yamaha VIN številke?

Poleg tega, da lahko z našim Yamaha VIN dekodirnikom potrdite nekatere osnovne informacije, vam VIN številka omogoča identifikacijo motornega kolesa ter pridobivanje dragocenih in podrobnih informacij o njegovi zgodovini. Imamo dostop do podatkov iz podatkovnih baz proizvajalcev, trgovcev, zavarovalnic in drugih institucij, da lahko pripravimo popolna poročila o zgodovini, ki vključujejo:

Prevožene kilometre

Podatke o škodi

Informacije o lastništvih (titles) motornega kolesa

Kraje

Opremo

Te informacije lahko razkrijejo različna dejstva o vozilu, ki mu nižajo njegovo vrednost, zato ne kupujte rabljenega motornega kolesa, ne da bi najprej pridobili poročilo o njegovi zgodovini. Upoštevajte, da je naš Yamaha VIN dekodirnik sicer brezplačen, vendar zagotavlja zelo omejene informacije – zgodovinski podatki o motornem kolesu (kot so število prevoženih kilometrov, poškodbe itd.) pa so plačljivi.