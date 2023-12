Suzuki VIN dekodirnik

Suzuki že več kot stoletje uspešno izdeluje motorna kolesa, avtomobile, terenska vozila in izvenkrmne ladijske motorje.

»Če ni pokvarjeno, ne popravljaj« je vodilno načelo, ki se ga držijo pri korporaciji Suzuki Motor Corporation in njenih oddelkih. Kljub temu da Suzuki ni med najbolj inovativnimi podjetji, se odlikuje v drugih kategorijah, kot sta zanesljivost in izjemno učinkoviti dirkaški programi.

Kaj je Suzuki VIN številka?

Vsako vozilo Suzuki na svetu ima VIN številko, ki je kot osebna izkaznica vozila. Ta edinstvena 17-mestna koda kupcem rabljenih avtomobilov ali motornih koles pomaga tudi pri tem, da se izognjeno pastem goljufov.

Identifikacijska številka vozila je referenčna koda za beleženje različnih dogodkov in drugih informacij o motornem kolesu znamke Suzuki skozi njegovo življenjsko dobo.

Kaj vsebuje Suzuki VIN številka?

Črke in številke v Suzuki VIN številki so razdeljene na svetovno označbo proizvajalca, deskriptor vozila in identifikator vozila. Če jih združimo, nam te oznake povedo:

Državo izvora proizvajalca in tip vozila (znaki 1–3).

Specifikacije vozila, kot so velikost motorja, tip motorja in tip menjalnika (znaki od 4 do 9).

Leto modela, tovarna izdelave in edinstvena serijska številka (znaki od 10 do 17).

Veliko teh informacij je mogoče razkriti s Suzuki VIN dekodirnikom.

Kje najdete Suzuki VIN številko?

Proizvajalci namestijo VIN številko na nenadomestljive dele, da zaščitijo originalno VIN tablico.

Običajno se VIN številka na motorjih Suzuki nahaja na sledečih mestih:

Natisnjena neposredno na okvir motorja , blizu nosilca krmila

, blizu nosilca krmila Na nosilcu okvirja

Na spodnjem delu motorja (redko)

Če ne najdete številke VIN, sledite navodilom v navodilih za uporabo.

Za katere modele Suzuki je primeren naš VIN dekodirnik?

Z našim Suzuki VIN dekodirnikom lahko preverite katerokoli vozilo Suzuki, izdelano po uvedbi sedanjega standarda VIN številke (uveden je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja).

Ponudba vozil Suzuki se v zadnjih desetletjih ni bistveno spremenila in naš VIN dekodirnik podpira vse vrste Suzukijevih motornih koles:

Sport – Hayabusa, GSX in GSX-R;

Street – Katana, Boulevard, GSX-S in serije SV;

Adventure – V-Storm, DR in serije RMX;

Scooter – Burgman, Avenis, Adress;

MX – serije RM.

Preverjanje zgodovine motornega kolesa Suzuki: kaj lahko izveste s pomočjo Suzuki VIN številke?

Z VIN številko lahko prepoznate model vozila Suzuki ter pridobite dragocene in podrobne informacije o njegovi zgodovini.

Naš brezplačni Suzuki VIN dekodirnik vam bo zagotovil nekaj osnovnih informacij, poročilo o zgodovini pa vsebuje tudi podatke, shranjene v podatkovnih zbirkah policije, zavarovalnic ali proizvajalcev. Poročilo o zgodovini motornega kolesa Suzuki lahko pokaže, ali je bilo vozilo:

ukradeno;

predmet prevare z lažno kilometrino;

udeleženo v hujšo nesrečo.

Podjetje Suzuki je po vsem svetu cenjeno zaradi svojih vrednost, kakovosti in zanesljivosti. Vendar se tudi vozila te znamke znajdejo pri lastnikih, ki jih niso pripravljeni ustrezno vzdrževati.

Če želite kupiti rabljeno motorno kolo Suzuki, uporabite naš VIN dekodirnik (in pridobite poročilo o zgodovini), da se izognete slabemu nakupu.