Kawasaki VIN dekodirnik

Kawasaki je eden največjih proizvajalcev motornih koles na svetu in močan tekmec znanih znamk, kot so Yamaha, Honda in Suzuki. Podjetje Kawasaki Heavy Industries je bilo ustanovljeno leta 1896, vendar je podjetje zakorakalo v motociklistične vode šele leta 1960, potem ko je prevzelo podjetje Meguro Motorcycles.

Hčerinsko podjetje Kawasaki Motors je leta 1983 šokiralo medije ob predstavitvi tekočinsko hlajenega 4-valjnega Kawasakija GPz900R Ninja. To je bil začetek legendarne serije »Ninja«, med katere danes spada tudi Kawasaki Ninja H2R s 310 konjskimi močmi. Podjetje Kawasaki trenutno proizvaja motorna kolesa, štirikolesnike, vodne skuterje in gospodarska vozila.

Kaj je Kawasaki VIN številka?

VIN številka (identifikacijska številka vozila) je edinstvena 17-mestna kombinacija znakov, ki se uporablja na vozilih za namene identifikacije. Trenutni format VIN številke je leta 1981 izdala Ameriška agencija za varnost v prometu NHTSA.

Vsak motor Kawasaki ima VIN številko, ki je potrebna pri registraciji ali zavarovanju vozila. Zato lahko z vpogledom v Kawasaki VIN številko pridobite informacije o menjavah lastnika, odstopanju v številu prevoženih kilometrov, poškodbah in druge pomembne informacije.

Kaj vsebuje Kawasaki VIN številka?

Vsak od 17 znakov VIN številke predstavlja določeno informacijo. Na primer, 10. znak prikazuje modelno leto (»1« pomeni 2001, »B pomeni 1981 ali 2011 itd.). To je eden najpreprostejših znakov, ki ga lahko razberete.

Za hitrejše dekodiranje lahko VIN razdelimo na 3 glavne dele:

Svetovna označba proizvajalca (WMI). Prvi trije znaki prikazujejo državo, proizvajalca in tip vozila;

Prvi trije znaki prikazujejo državo, proizvajalca in tip vozila; Deskriptor vozila (VDS). Ta del vsebuje znake od 4 do 9 in označuje znamko, tip motorja, vrsto šasije ter vključuje še kontrolno številko;

Ta del vsebuje znake od 4 do 9 in označuje znamko, tip motorja, vrsto šasije ter vključuje še kontrolno številko; Identifikator vozila (VIS). Zadnjih sedem znakov predstavlja leto izdelave modela, tovarno, vsebuje pa tudi serijsko številko vozila, sestavljeno iz 6 znakov.

Enostavno preverjanje Kawasaki VIN številke lahko razkrije vse te informacije, medtem ko lahko poročilo o zgodovini prikaže pomembne podatke o zgodovini motorja.

Kje najdete Kawasaki VIN številko?

VIN številka motorja je kot osebna izkaznica, zato je njeno ponarejanje nezakonito. Proizvajalci VIN številko običajno namestijo na nezamenljive ali redko zamenljive dele karoserije motorja. Ta številka je lahko vtisnjena v kovino ali natisnjena na nalepko. Natančna lokacija Kawasaki VIN številke je odvisna od vrste vozila:

Motorna kolesa – na nosilcu krmila, pod krmilom ;

; Štirikolesniki – na levi ali desni strani okvirja za kolesom ;

; Gospodarska vozila – na sprednjem nosilcu okvirja pod sedežem, na nosilcu okvirja voznikovega sedeža ali blizu sprednjega dela vozila.

VIN številko lahko najdete tudi na dokumentu o registraciji motorja. Če številke VIN na svojem motorju Kawasaki ne najdete, si za podrobna navodila oglejte priročnik za uporabo.

Za katere modele Kawasaki je primeren naš VIN dekodirnik?

Naš Kawasaki VIN dekodirnik deluje za vse motorja Kawasaki, izdelane od leta 1981 (vsi modeli, ki uporabljajo 17-mestni format). CarVertical Kawasaki VIN dekodirnik lahko uporabite za preverjanje vseh trenutnih motorjev Kawasaki, vključno naslednjimi modeli:

Hypersport – Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; Naked bikes – Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; Retro sport – Z650RS, Z900RS ;

; Classic – W800 ;

; Adventure touring – Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; Cruiser – Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; Dual sport – KLX 230, KLX 300, KLR 650.

Številni Kawasakijevi motorji so bili na neki točki ukinjeni. Vendar bo naš VIN dekodirnik deloval tudi za številne druge modele Kawasaki, ki niso na tem seznamu.

Preverjanje zgodovine motornega kolesa Kawasaki: kaj lahko izveste s pomočjo Kawasaki VIN številke?

Kawasaki VIN številko lahko uporabite za brezplačno dekodiranje (za preverjanje osnovnih informacij). Za razkritje podrobnejših informacij pa morate pridobiti popolno poročilo o zgodovini motorja. Čeprav so Kawasakijevi motorji zanesljivi, so številni modeli, zlasti iz serije Ninja, poškodovani in popravljeni zaradi neizkušenih lastnikov. Pred nakupom motorja morate preveriti VIN številko in naslednje informacije:

Lažno kilometrino

Potrdilo o poškodbah oz. totalki vozila (salvage title)

Servisiranje

Zgodovino poškodb

Kraje

Originalno opremo

Pri pogajanjih naj ne bo prodajalec v prednosti – pridobite poročilo o zgodovini vozila, če kupujete motor Kawasaki. Tudi prodajalec ni vedno seznanjen s težavami, ki so jih imeli prejšnji lastniki z določenim motorjem, zato lahko razkrita zgodovina motorja pokvari kupčijo.