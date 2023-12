Harley Davidson VIN dekodirnik

Podjetje Harley-Davidson, Inc. je ameriški proizvajalec motornih koles, ki proizvaja težke motocikle tipa cruiser z velikimi motorji. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1903 in je preživelo Veliko gospodarsko krizo, dve svetovni vojni in številne gospodarske krize.

Danes so kolesa Harley Davidson cenjena zaradi vrhunske kakovosti izdelave in privlačnega dizajna. To je ena najbolj ikoničnih blagovnih znamk motociklov na svetu, ki izstopa od konkurence.

Kaj je Harley Davidson VIN številka?

VIN številka je kombinacija 17 znakov, ki jo ima vsako motorno kolo. Harley Davidson VIN številka je kot osebna izkaznica motornega kolesa, ki je potrebna za njegovo identifikacijo. VIN številko potrebujete pri zavarovanju, registraciji motornega kolesa ali preverjanju njegove zgodovine.

Harley Davidson je leta 1981 začel uporabljati 17-znakovno VIN številko sedanjega formata. Pri prejšnjih modelih je številka motorja veljala kot VIN številka in ni vsebovala toliko znakov. Modeli iz let 1930-1962 so na primer imeli 8-znakovne VIN številke, ki so vključevale le leto proizvodnje, oznako modela in proizvodno številko. Pri poznejših modelih je bila prva številka proizvodne številke v lihih letih proizvodnje liha, v sodih letih pa soda.

Kaj vsebuje Harley Davidson VIN številka?

Harley VIN številka je sestavljena iz treh glavnih delov, ki že na prvi pogled razkrivajo nekatere informacije:

Svetovna označba proizvajalca (WMI) (znaki od 1 do 3) označuje državo proizvajalca vozila, ime znamke in tip vozila;

označuje državo proizvajalca vozila, ime znamke in tip vozila; Deskriptor vozila (VDS) (znaki od 4 od 9) razkriva tip motorja in specifikacije motornega kolesa;

razkriva tip motorja in specifikacije motornega kolesa; Identifikator vozila (VIS) (znaki od 10 do 17) označuje leto modela, tovarno, v kateri je bil motor izdelan in edinstveno serijsko številko.

Če je na primer svetovna označba proizvajalca (WMI) sestavljena iz znakov »1HD«, to pomeni, da je bil motor izdelan v Združenih državah Amerike, oznaka »MEG« pa pomeni, da je bil izdelan v Braziliji. Tehnično lahko VIN številko dekodirate ročno, vendar lahko naš Harley Davidson VIN dekodirnik to stori namesto vas v le nekaj sekundah.

Kje najdete Harley Davidson VIN številko?

Proizvajalci vozil namestijo VIN številko na nenadomestljive ali redko zamenljive dele, da bi preprečili goljufije in naključno odstranitev številke. V večini primerov so VIN številke na motorjih Harley Davidson odtisnjene na desni strani okvirja v bližini nosilca krmila. Včasih je lahko VIN številka natisnjena na nalepko na sprednji glavni cevi.

Tudi v dokumentih o registraciji in zavarovanju je navedena VIN številka motornega kolesa. Ne pozabite, da se morajo številke na različnih mestih ujemati.

Za katere modele Harley Davidson je primeren naš VIN dekodirnik?

Naš Harley Davidson VIN dekodirnik deluje samo za motorna kolesa, ki so bila izdelana po letu 1981, kar pomeni, da mora VIN številka vsebovati 17 znakov. Na carVertical lahko preveriš številne starejše in vse trenutne motorje Harley Davidson, vključno z naslednjimi tipi modelov:

Adventure touring – Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

Cruiser – Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

Grand American Touring – Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

Sport – Nightster, Sportster;

Trike – Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Pri nakupu rabljenega motornega kolesa Harley Davidson ali preverjanju lastnega motornega kolesa Harley Davidson lahko dekodirate njegovo VIN številko in se prepričate, da se ujema z znamko, modelom in drugimi bistvenimi podatki.

Preverjanje zgodovine motornega kolesa Harley Davidson: kaj lahko izveste s pomočjo Harley Davidson VIN številke?

Kupci rabljenih motornih koles so izpostavljeni visokemu tveganju goljufij, če pri nakupu motorja ne poznajo njegove zgodovine. Poškodovana in ukradena motorna kolesa so na trgu v različnih državah, ne da bi kupci ali celo prodajalci vedeli za ta dejstva, ki znižujejo vrednost motorja. Naš brezplačni Harley Davidson VIN dekodirnik vam pomaga potrditi nekatere osnovne informacije, popolno poročilo o zgodovini Harley Davidson pa vam razkrije tudi:

Prevrteno kilometrino

Potrdilo o poškodbah iz. totalki vozila (salvage title)

Podatke o preteklih poškodbah

Kraje

Originalno opremo

Naše poslanstvo je zaščititi kupce rabljenih vozil pred goljufijami in jim dati prednost pri pogajanjih. Sodelujemo s proizvajalci, trgovci, zavarovalnicami, servisi, centri za tehnične preglede vozil ter drugimi ustanovami in združenji, da bi zagotovili posodobljena in zanesljiva poročila o zgodovini motorjev Harley-Davidson.