Ducati VIN dekodirnik

Ducati Motor Holding (proizvodni oddelek podjetja Ducati) je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev motornih koles, ki je v lasti ene največjih avtomobilskih skupin – Volkswagen.

Čeprav je bilo podjetje Ducati ustanovljeno že leta 1926, se je proizvodnja motornih koles začela šele leta 1950, ko je podjetje začelo izdelovati majhne enovaljne stroje, ki so bili zelo uspešni v Italiji, domovini podjetja Ducati.

Danes je po vsem svetu več kot 400 klubov Ducati, ki cenijo umetnost italijanske izdelave in prizadevanja podjetja Ducati v dirkalnem svetu.

Kaj je Ducati VIN številka?

Ducati VIN številka (identifikacijska številka vozila) je edinstvena 17-mestna koda, s katero lahko prepoznate vsak motor, ki ga proizvaja to podjetje.

S to številko je mogoče razkriti dragocene informacije, vključno s podrobnimi tehničnimi specifikacijami in zgodovino vozila.

V nasprotju z registrsko številko VIN številke ni mogoče zakonito spremeniti ali zamenjati – je namreč trajno povezana z določenim vozilom Ducati. Zato je preverjanje Ducati VIN številke pred nakupom rabljenega motornega kolesa zelo koristno.

Kaj vsebuje Ducati VIN številka?

Identifikacijska številka motornega kolesa Ducati je razdeljena na tri segmente: svetovna označba proizvajalca ali WMI (znaki od 1 do 3), deskriptor vozila ali VDS (znaki od 4 do 9) in identifikator vozila ali VIS (znaki od 10 do 17).

Vsak segment VIN številke skriva posebne informacije o določenem motornem kolesu:

WMI – označuje državo izvora proizvajalca in tip motornega kolesa;

– označuje državo izvora proizvajalca in tip motornega kolesa; VDS – razkriva podrobne tehnične značilnosti (kot so tip in velikost motorja, neto konjske moči), ki jih je navedel proizvajalec v tovarni;

– razkriva podrobne tehnične značilnosti (kot so tip in velikost motorja, neto konjske moči), ki jih je navedel proizvajalec v tovarni; VIS – pomaga odkriti tovarno izdelave, leto izdelave modela in vključuje zaporedno proizvodno številko.

Čeprav lahko VIN številko dekodirate ročno, bo naš Ducati VIN dekodirnik vse opravil namesto vas v le nekaj sekundah.

Kje najdete Ducati VIN številko?

Ducati VIN številko najlažje poiščete v dokumentih o registraciji motornega kolesa, na zavarovanju ali dokumentih o lastništvu.

Bodočim lastnikom vozila Ducati pa svetujemo, da primerjajo VIN številko v dokumentih in na šasiji motorja. VIN številko lahko najdete na naslednjih mestih:

Na desni strani nosilca krmila motorja.

V prostoru med valjem in vijakom zgornjega nosilca (pogosto pri starejših motorjih Ducati).

Za katere modele Ducati je primeren naš VIN dekodirnik?

V industriji motornih koles se VIN številke uporabljajo od 80. let prejšnjega stoletja. Zato so danes skoraj vsi modeli, vključno z modeli Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard in Diavel, primerni za Ducati VIN dekodirnik in preverjanje zgodovine motornega kolesa.

Preverjanje zgodovine motornega kolesa Ducati: kaj lahko izveste s pomočjo Ducati VIN številke?

Poleg našega Ducati VIN dekodirnika lahko VIN številko uporabite tudi za pridobitev celotne zgodovine vašega motornega kolesa Ducati. Ker so VIN številke edinstvene in trajne, so idealne za shranjevanje informacij o motornem kolesu skozi njegovo življenjsko dobo. Naše preverjanje zgodovine združuje podrobne informacije iz vladnih in zavarovalniških podatkovnih zbirk ter zagotavlja poročilo o zgodovini, ki vključuje:

Zgodovino nesreč

Kraje

Primere prevar s števcem kilometrov

Zgodovino lastništva

Opremo

Glede na to, da vzdrževanje motornih koles Ducati ni najcenejše, lahko vsaka skrita napaka resno vpliva na prihodnje stroške vzdrževanja. Pri nakupu rabljenega cestnega modela priporočamo uporabo našega Ducati VIN dekodirnika. Upoštevajte le, da podatki o zgodovini motornega kolesa niso na voljo brezplačno.