Decodificador de NIV: pesquise e verifique qualquer NIV

Como usar o decodificador de NIV para verificar um número de NIV?

Usar o nosso verificador de NIV universal não poderia ser mais fácil:

Insira o NIV de 17 caracteres do seu veículo no campo Insira o número do NIV. Clique em Verificar carro.

Na maioria dos casos, o decodificador de NIV fornece algumas informações básicas gratuitamente. Essas informações devem ser suficientes para:

Verificar se o NIV é real

Confirmar se o NIV corresponde ao veículo que você está verificando

Ajudar você a decodificar o número, dividindo-o em partes

Para acessar mais detalhes sobre o veículo, como os registros de quilometragem, danos, fotos antigas e registros de roubo, você pode obter um relatório de histórico da carVertical.

O que é o NIV (Número de Identificação Veicular)?

O Número de Identificação Veicular (NIV) é um código único que identifica (quase) todos os veículos no mundo. Os fabricantes de automóveis começaram a usá-lo em meados do século XX. Porém, como não havia padrões rígidos, cada fabricante criou o seu próprio NIV com tamanhos e significados diferentes, entre outros.

A norma atual foi publicada em 1981. Ela determina que os NIV tenham 17 caracteres e não tenham as letras O (o), I (i) e Q (q) para evitar confusão com números parecidos (0, 1 e 9).

Um NIV de automóvel é dividido em várias seções. Cada uma delas contém informações únicas sobre o ano do veículo e o país de fabricação, características, lista de opções, etc. E, apesar de ser difícil interpretar o significado de um NIV, os decodificadores de NIV como o nosso são um bom ponto de partida.

E, o mais importante, você pode usar o NIV para acessar registros em bancos de dados globais. Isso é muito útil ao comprar um veículo usado pois ajuda a evitar golpes como redução de quilometragem, danos ocultos e muito mais.

Como encontrar o NIV de um veículo?

Como é preciso ter o NIV para salvar vários registros e fazer uma pesquisa de NIV, você precisa saber onde encontrá-lo. O código está sempre localizado em locais seguros no veículo para que ninguém possa acidentalmente danificá-lo ou removê-lo. Estes são os locais mais comuns para o NIV:

Debaixo do capô : o NIV muitas vezes fica em frente ao bloco do motor

: o NIV muitas vezes fica em frente ao bloco do motor No painel do lado do motorista : saia do carro e procure-o atrás do para-brisa

: saia do carro e procure-o atrás do para-brisa Pilar da porta do motorista : abra a porta do motorista e procure uma placa de NIV na parte interna do pilar

: abra a porta do motorista e procure uma placa de NIV na parte interna do pilar Na extremidade dianteira da estrutura : em veículos mais antigos, ele costuma ficar no arco interno da roda dianteira

: em veículos mais antigos, ele costuma ficar no arco interno da roda dianteira Painel corta-fogo: em alguns carros mais antigos, o NIV fica no painel corta-fogo, localizado entre a cabine e o compartimento do motor.

Estes são os locais onde é possível encontrá-lo no carro, mas ele também está nos documentos do veículo (registro) e no certificado do seguro. É importante lembrar de que todos os NIV devem ser iguais.

Quais informações são fornecidas pelo Decodificador de NIV e o relatório do histórico do carro?

O pesquisador de NIV da carVertical busca em bancos de dados de revendedores, oficinas, relatórios de vendas de carros e empresas de aluguel do mundo todo e fornece todo tipo de informação, desde verificações regulares de quilometragem até fotos de danos.

Já um decodificador de NIV gratuito fornece apenas dados básicos. Isto é o que você pode descobrir sobre um carro com o relatório completo do histórico do veículo da carVertical:

Reduções de quilometragem

Registros de roubo de entidades policiais

Danos (às vezes, até fotos após acidentes)

Datas de registro e inspeção

Informações do registro de propriedade do veículo (se foi usado como táxi, veículo de aluguel, veículo policial, etc.; se sofreu danos causados por infiltração, entre outros)

Equipamento original

Problemas específicos do modelo e recalls

País de origem, ano do modelo

Você pode ver o que uma verificação de NIV diz sobre o seu carro na nossa amostra de relatório de histórico do veículo.

Por outro lado, com o decodificador de NIV você pode descobrir o seguinte sobre o carro:

Fabricante

Modelo

Ano

Informações sobre os equipamentos básicos

Análise detalhada do NIV

Não coloque a sua segurança em risco ao comprar um carro usado, informe o seu NIV no nosso decodificador de NIV e descubra possíveis riscos de segurança e outros problemas imediatamente.

Verificação de NIV gratuita x relatório de histórico do carro: por que essas são coisas diferentes?

Se você já conhece bem os relatórios de histórico do carro e os descodificadores de NIV gratuitos, provavelmente já sabe a diferença na quantidade de informações que eles fornecem. Há uma explicação simples para isso: a maioria das informações não é gratuita.

Um verificador de NIV gratuito fornece principalmente dados que podem ser acessados sem custo. Sempre conseguimos informar o fabricante do carro, o modelo e o ano de fabricação. Em alguns casos, conseguimos acessar outros dados adicionais: por exemplo, para alguns carros, conseguimos informar as especificações básicas do veículo. Teoricamente, você poderia vasculhar a Internet e encontrar todas essas informações, mas um pesquisador de NIV consegue fazer isso em poucos segundos, o que economiza bastante do seu tempo.

As informações que o nosso Decodificador de NIV gratuito consegue encontrar variam de veículo para veículo.

Já no relatório completo do histórico do veículo, nós inspecionamos vários bancos de dados pagos do mundo todo. A carVertical construiu relações comerciais sólidas com empresas de leilões, seguradoras, fabricantes e outras instituições para obter o máximo possível de dados valiosos e confiáveis.

Esses dados não só são pagos, mas uma pessoa comum nem sempre consegue simplesmente comprá-los.

Como interpretar o Número de Identificação Veicular (NIV)?

O NIV é formado por 17 caracteres, divididos em várias seções. Teoricamente, você pode decifrar um NIV sem usar um decodificador. Cada caractere tem um significado fixo.

Identificador Mundial do Fabricante (WMI)

A primeira seção, conhecida como código WMI, tem três caracteres.

O primeiro indica o país de origem e pode variar do número "1" (EUA) à letra "Z" (Itália)

O segundo caractere mostra o nome da marca. Por exemplo, "A" significa "Audi", "B" significa "BMW" e "N" significa "Nissan". Porém, às vezes, o "A" pode significar um fabricante britânico ou o "R" pode significar "Audi". É por isso que é necessário mais um caractere (o terceiro) na seção do WMI.

O último caractere revela a divisão do fabricante ou se o veículo é um sedan, conversível, SUV ou qualquer outro tipo de carroceria

A estrutura da seção do WMI é um pouco diferente quando o veículo não é produzido em massa.

Seção do Descritor do Veículo (VDS)

A segunda seção é a Seção do Descritor de Veículo (VDS), composta por cinco caracteres. Ela traz informações sobre o tamanho e o tipo do motor, o sistema de frenagem, a série do carro, o modelo e o estilo da carroceria. Cada caractere representa características diferentes, e seu significado depende do fabricante.

Seção do Identificador do Veículo (VIS)

Os últimos 9 caracteres formam a Seção do Identificador do Veículo ou VIS. As informações desta seção variam dependendo se o fabricante é americano, europeu ou asiático.

Para veículos dos EUA, os dois primeiros dígitos informam o ano do modelo e a fábrica, enquanto os caracteres restantes são um número de série.

Já para os veículos da UE, o VIS só precisa fornecer uma "identificação clara de um determinado veículo".

Sem dúvida, muitos têm a mesma configuração e são montados no mesmo local, então a única diferença nos NIV deles será o número de série.

Descobrir o ano do modelo sem uma tabela é complicado. Por exemplo, "1" significa 2001 e "2" significa 2002, mas "A" é 2010 e "B" é 2011.

Cada fábrica de montagem também tem os seus próprios códigos, então o melhor a fazer é primeiro encontrar o caractere e depois pesquisá-lo.

Digito verificador

Esta é a seção mais curta, com apenas um caractere: um "dígito verificador". Esse dígito é o resultado de uma operação matemática que usa todos os outros caracteres do NIV em uma fórmula.

Se um único caractere for falso ou incorreto, o resultado não será igual ao dígito verificador. Você pode calcular o dígito verificador sem pesquisar o NIV.

Nos carros americanos e chineses, o dígito verificador é sempre o 9º caractere do NIV. Os veículos da UE não especificam a posição exata dele.

Por que o NIV é importante?

O NIV é como o número do CPF de uma pessoa, é o principal identificador, com o maior número de informações. O código do NIV não é simplesmente importante, é necessário se você quiser dirigir seu veículo dentro da legalidade. Porém, ele também pode revelar informações significativas.

Comprar um carro usado sem problemas ou falhas ocultas é como ganhar na loteria. Mas, graças ao NIV, as chances de ganhar esse prêmio são muito maiores.

Como obter um histórico transparente do carro

Você só precisa do Número de Identificação Veicular para verificar o histórico de um carro. Graças ao formato mundial de 17 caracteres, registros de serviço, problemas legais, danos, registros de quilometragem e outras informações oficiais podem ser vinculadas a um código.

Isso vale mesmo que o carro tenha passado por diferentes países. As verificações de histórico estão se tornando um hábito para muitos compradores de carros usados, pois cada vez mais dados essenciais estão se tornando disponíveis.

Como determinar se os documentos do veículo são legítimos

Uma etapa que você nunca deve pular ao comprar um carro usado é verificar se o NIV nos documentos e o NIV no veículo são iguais. Documentos de registro de veículo falsos, entre outros documentos oficiais, ainda são um problema comum. Muitas pessoas caem em golpes só por não conferir se os NIV são iguais.

Como verificar o equipamento e as especificações técnicas

Pesquisar uma máquina com uma pintura e equipamento específicos é uma coisa, mas verificar se essas características vieram de fábrica não deveria ser menos importante.

Algumas pessoas "reformam" seus carros trocando os bancos, para-choques, mudando a pintura ou até mesmo trocando o motor. Porém, muitas dessas alterações são mal instaladas ou simplesmente não deveriam ser feitas.

Sempre verifique se a cor, o motor, os bancos e outras características importantes do equipamento original e das especificações técnicas correspondem ao que você vê no carro. Caso contrário, você pode só descobrir essas alterações mal feitas na oficina (ou pior).

Métodos diferentes de identificação do veículo

O NIV é apenas uma das várias maneiras de identificar um veículo.

É necessário ter várias formas de identificação por vários motivos, inclusive para detectar diversos tipos de fraude. Dito isso, o NIV padrão ISO é o método de identificação veicular mais confiável.

Números de NIV antigos

O nosso Decodificador de NIV universal não funciona com formatos antigos de NIV devido a uma formatação diferente. Os veículos fabricados entre 1954 e 1981 usam vários formatos de NIV, então você precisa encontrar uma ferramenta de pesquisa de NIV específica para decifrá-los.

Ainda assim, os modelos anteriores a 1981 também podem ser roubados, danificados ou considerados perdidos como qualquer outro veículo. Portanto, os números antigos de NIV também são necessários.

Número da estrutura ou do chassi (especialmente no Japão)

Números de NIV não são tão comuns no Japão. Em vez disso, o país costuma usar os números do chassi ou da estrutura, que têm um formato completamente diferente do código padrão de 17 caracteres.

Os decodificadores comuns não reconhecem esses "números de chassi" ou "números de estrutura" dos veículos japoneses, então você precisa procurar um decodificador específico para eles.

Números da placa

A maioria dos países exige que você registre um veículo para usá-lo em vias públicas. Isso significa que existem bancos de dados com informações sobre cada veículo com base nos números da placa. Muitas vezes, as verificações de placa são gratuitas, mas isso depende exclusivamente do país.

Essa verificação não costuma fornecer nada além de informações básicas, como a marca e o modelo do veículo, o título de propriedade e o status do seguro. Além disso, não é tão útil em situações que envolvem mais de um país.