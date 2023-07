Como converto o relatório de HTML para PDF?

Temos um serviço que converte o relatório de HTML para PDF. Funciona assim:

1. Copie o URL do seu relatório.

Exemplo:

<html> <code> https://www.carvertical.com/en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059 </code> </html>

2. Remova o domínio (https://www.carvertical.com), deixando apenas o caminho:

<html> <code> /en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059 </code> </html>

3. Adicione o parâmetro de pedido &loading=eager no final:

<html> <code> /en/report?id=c67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e&vin=WDD2040022A758059&loading=eager </code> </html>

4. Codifique o caminho em URL. Para facilitar isto, use uma ferramenta de codificação/descodificação de URL.

Exemplo:

<html> <code> %2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager </code> </html>

5. Envie um pedido GET para https://support-api.carvertical.net/pagePdf com o caminho do parâmetro de pedido, onde passa o caminho URL codificado:

<html> <code> path=%2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager </code> </html>

O URL final para este exemplo é o seguinte:

<html> <code> https://support-api.carvertical.net/pagePdf?path=%2Fen%2Freport%3Fid%3Dc67de1cf-60d8-4dc3-bfd9-c7ffeffddc1e%26vin%3DWDD2040022A758059%26loading%3Deager </code> </html>

Após enviar o pedido GET, irá receber um estado de redirecionamento 302, com um cabeçalho de Location. Nesse cabeçalho de Location, irá encontrar um URL para o seu descarregamento de PDF.

Os PDF gerados expiram em 24 horas.