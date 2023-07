Ar ko carVertical tīkla atskaites atšķiras no citu līdzīgu pakalpojumu sniedzēju atskaitēm?

Kā jau par to liecina nosaukums, carVertical bija pirmie, kas ieviesa praksē tīkla atskaites: tajās tiek apkopota informācija no plaša datubāzu klāsta un papildināta ar datiem, kas nāk tieši no tīklā saistītajiem auto. Šādi sagatavotas atskaites ir precīzākas un ietver vairāk aktuālas informācijas.