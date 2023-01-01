1. Общие положения

В настоящей Политике конфиденциальности (далее – «Политика конфиденциальности») представлена информация о том, как cV Group, UAB, код юридического лица 303134915, адрес ул. Аукштайчю 7, Вильнюс, Литовская Республика (лит. Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) (далее — «carVertical» или «мы») обрабатывает персональные данные, когда Вы пользуетесь веб-сайтом www.carvertical.com (далее – «carvertical.com») или иным образом предоставляете персональные данные Carvertical.

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к физическому лицу, личность которого установлена или может быть установлена. Отдельные части информации, которые при их получении вместе могут помочь идентифицировать личность конкретного человека, также представляют собой персональные данные.

В Политике конфиденциальности описываются собираемые нами персональные данные, то, как мы их получаем, на каком основании, для каких целей и как их используем, как долго храним Ваши персональные данные, кому их передаем, как заботимся о защите Ваших персональных данных и Ваши права.

Очень важно внимательно прочитать настоящую Политику конфиденциальности, поскольку каждый раз, когда Вы посещаете Carvertical.com или иным образом предоставляете Carvertical персональную информацию, Вы соглашаетесь с условиями, описанными в настоящей Политике конфиденциальности. Это означает, что Вы юридически обязались соблюдать положения настоящей Политики конфиденциальности. Если Вы не согласны с этими условиями, Вы не должны предоставлять свою личную информацию carVertical.

Мы уважаем Вашу конфиденциальность и стремимся защитить Ваши персональные данные. Carvertical будет обрабатывать Ваши персональные данные в соответствии с требованиями применимых правовых актов Европейского Союза и Литовской Республики, включая Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общий регламент по защите данных, далее — «ОРЗД»), и других применимых законов о защите персональных данных, а также в соответствии с указаниями компетентных органов. Понятия, используемые в Политике конфиденциальности, следует понимать так, как они определены в ОРЗД.

2. Владелец ваших персональных данных

carVertical является владельцем Ваших персональных данных, указанных в настоящей Политике конфиденциальности:

Наименование: cV Group, UAB

Код юридического лица: 303134915

Адрес: ул. Аукштайчю 7, Вильнюс, Литовская Республика (лит. Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika)

Эл. почта: info@carvertical.com

Телефон: +370 5 261 6770

3. Цели обработки ваших персональных данных

carVertical обрабатывает Ваши персональные данные в следующих целях:

3.1. Оказание услуг carvertical.com

Цель

Цель Carvertical – предоставить Вам заказанные Вами услуги (например, кредиты, которые можно обменять на отчет об истории транспортного средства) и обеспечить их беспрепятственное предоставление (например, быстрый и безопасный расчет или уведомление об изменениях услуг).

Субъекты данных

Лица, приобретающие услуги Carvertical на Carvertical.com, или представители бизнес-клиентов, приобретающих эти услуги.

Персональные данные

Имя, фамилия;

Адрес эл. почты;

Другие контактные данные, например, адрес, номер телефона (если они предоставлены добровольно);

Данные о приобретенных услугах Carvertical (история покупок);

Данные платежа (сумма, выбранный способ платежа, сопутствующая информация, например, номер банковского счета);

Ваша коммуникация с Carvertical относительно приобретенных услуг.

В связи с тем, что услуги Carvertical предоставляются через учетную запись Carvertical.com (например, зачеты приобретенных кредитов в соответствующей учетной записи), вместе с тем также обрабатываются данные учетной записи, указанные в разделе 3.2 настоящей Политики конфиденциальности.

Источник персональных данных

carVertical получает персональные данные непосредственно от Вас или:

От поставщиков услуг по сбору платежей или администрированию, финансовых учреждений или других платежных посредников, в зависимости от выбранного Вами способа оплаты услуг;

На платформах Apple, Google или Facebook, если Вы приобретаете услуги через учетную запись Carvertical, связанную с учетными записями этих платформ.

Правовое основание

Исполнение договора между Вами и Carvertical на оказание соответствующих услуг (ст. 6 ч. 1, п. b ОРЗД) или наш законный интерес заключить договор на оказание соответствующих услуг с юридическим лицом, которое Вы представляете (ст. 6 ч.1 п. f ОРЗД).

Если Вы не предоставите эти персональные данные, Carvertical не сможет оказать Вам запрошенные услуги.

Хранение

Данные, содержащиеся в документах, для которых правовыми актами установлены минимальные сроки хранения (например, в Указателе сроков хранения общих документов), будут храниться в течение сроков, установленных в соответствующем правовом акте, например, бухгалтерские документы, подтверждающие хозяйственную операцию или событие (счета-фактуры, платежные поручения и т. д.) и содержащиеся в них персональные данные будут храниться в течение 10 лет.

В отдельных случаях, в соответствие с требованиями применимых правовых актов или в случае, указанном в разделе 3.7 настоящей Политики конфиденциальности, Ваши персональные данные могут храниться в течение более длительного срока.

3.2. Создание и администрирование учетной записи

Цель

Цель carVertical — предоставить Вам возможность создать и администрировать учетную запись, через которую заказываются услуги carVertical (например,зачеты приобретенных кредитов в соответствующей учетной записи).

Субъекты данных

Физические лица, которые создают учетную запись на Carvertical.com, или представители бизнес-клиентов, которые создают учетную запись на Carvertical.com.

Персональные данные

Лиц, которые создают учетную запись на Carvertical.com с помощью регистрационной формы или для которых учетная запись создается автоматически при заказе услуг carVertical:

Адрес эл. почты;

Пароль.

Лиц, которые создают учетную запись Carvertical.com, используя учетную запись Facebook:

Имя, фамилия;

Адрес эл. почты;

Общедоступная информация учетной записи.

Лиц, которые создают учетную запись Carvertical.com, используя учетную запись Apple:

Имя, фамилия;

Адрес эл. почты или обезличенный адрес эл. почты Apple.

Лиц, которые создают учетную запись Carvertical.com с использованием учетной записи Google:

Имя, фамилия;

Адрес эл. почты.

Всех физических лиц владельцев учетных записей Carvertical.com:

Другие контактные данные, например, адрес, номер телефона (если они предоставлены добровольно);

Информация о действиях в учетной записи;

Данные о приобретенных услугах Carvertical (история покупок);

Ваша коммуникация с Carvertical по поводу учетной записи.

Всех юридических лиц владельцев учетных записей Carvertical.com:

Представляемое предприятие и данные о нем;

Другие контактные данные, например, адрес, номер телефона (если они предоставлены добровольно);

Информация о действиях в учетной записи;

Данные о приобретенных услугах Carvertical (история покупок);

Ваша коммуникация с Carvertical по поводу учетной записи.

Источник персональных данных

carVertical получает персональные данные непосредственно от Вас или с платформ Apple, Google или Facebook, если Вы создали учетную запись Carvertical.com, используя учетные записи с этих платформ.

Правовое основание

Исполнение договора между Вами и Carvertical о регистрации учетной записи и оказание соответствующих услуг (ст. 6 ч. 1, п. b ОРЗД) или наш законный интерес позволить создать учетную запись юридическому лицу, которое Вы представляете (ст. 6 ч.1 п. f ОРЗД).

Если Вы не предоставите эти персональные данные, Carvertical не сможет оказать Вам запрошенные услуги, включая создание учетной записи.

Хранение

В том случае, если Вы больше не хотите пользоваться своей учетной записью, Вы имеете право удалить ее (и связанные с ней персональные данные) в любое время, отправив письменное уведомление в Carvertical по адресу эл. почты info@carvertical.com или используя настройки своей учетной записи.

Обратите внимание, что в том случае, если Вы заказали услуги Carvertical (например, кредиты) с использованием соответствующей учетной записи, соответствующие персональные данные будут храниться в течение сроков, установленных в разделе 3.1 настоящей Политики конфиденциальности.

В отдельных случаях, в соответствии с требованиями применимых правовых актов или в случае, указанном в разделе 3.7 настоящей Политики конфиденциальности, Ваши персональные данные могут храниться в течение более длительного периода времени

3.3. Прямой маркетинг

Цель

Цель carVertical – сообщить Вам новости и другую информацию о наших продуктах и/или предложениях.

Субъекты данных

Лица, которые приобрели услуги Carvertical (кредиты и т. д.) у Carvertical.com и не возражали, в то время или позднее, против использования их персональных данных в целях прямого маркетинга в связи с маркетингом аналогичных товаров и/или услуг Carvertical;

Лица, выразившие согласие на обработку своих персональных данных в целях прямого маркетинга.

Персональные данные

Имя, фамилия;

Адрес эл. почты;

Номер телефона;

Информация о приобретенных похожих услугах Carvertical (история покупок);

Источник персональных данных

carVertical получает персональные данные непосредственно от Вас или с платформ Apple, Google или Facebook, если Вы создали учетную запись Carvertical.com, используя учетные записи с этих платформ.

Правовое основание

Ваше согласие на обработку персональных данных в целях прямого маркетинга (ст. 6 ч.1 п. a ОРЗД), или

Наш законный интерес информировать своих Клиентов об аналогичных товарах и/или услугах Carvertical (ст. 6 ч.1 п. f ОРЗД).

На основании нашего законного интереса информировать Клиентов о похожих товарах и/или услугах Carvertical, carVertical будет обрабатывать Ваши персональные данные в целях прямого маркетинга только при наличии всех следующих условий:

Вы, приобретая продукт и/или услугу от Carvertical.com, не будете прямо возражать против отправки сообщений прямого маркетинга;

Каждый раз при отправлении сообщения прямого маркетинга, Вам будет предоставляться возможность отказаться от сообщений прямого маркетинга, сообщив об этом по указанному адресу эл. почты или другим способом, указанным в настоящей Политике конфиденциальности;

На этом основании Ваши персональные данные будут обрабатываться только для маркетинга похожих товаров и/или услуг carVertical.

Хранение

Ваши персональные данные в целях, указанных в данном разделе, будут обрабатываться в течение 2 лет со дня их сбора, или до тех пор, пока Вы не возразите против такой обработки персональных данных, или до отзыва Вашего согласия на обработку персональных данных для этой цели, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств произойдет первым.

В отдельных случаях, в соответствии с требованиями применимых правовых актов или в случае, указанном в разделе 3.7 настоящей Политики конфиденциальности, Ваши персональные данные могут храниться в течение более длительного периода времени.

3.4. Прямое общение

Цель

Цель carVertical – отвечать на Ваши запросы, которые Вы отправляете нам по электронной или обычной почте, в письменной форме или по телефону, используя специальную форму на Carvertical.com или вживую.

Субъекты данных

Лица, которые направляют запросы в carVertical по электронной или обычной почте, в письменной форме или по телефону, используя специальную форму на Carvertical.com или вживую.

Персональные данные

Имя, фамилия;

Адрес;

Адрес эл. почты;

Номер телефона;

Содержание переписки с carVertical.

В зависимости от выбранного Вами способа связи с carVertical, carVertical может обрабатывать только часть Ваших персональных данных, указанных выше.

Источник персональных данных

carVertical получает персональные данные непосредственно от Вас.

Правовое основание

Наш законный интерес – отвечать на Ваши запросы и/или предоставлять Вам подробную информацию об услугах carVertical (ст. 6 ч. 1 п. fОРЗД).

Хранение

Ваши персональные данные для целей, указанных в этом разделе, будут обрабатываться в течение 2 лет с момента их сбора.

В отдельных случаях, в соответствии с требованиями применимых правовых актов или в случае, указанном в разделе 3.7 настоящей Политики конфиденциальности, Ваши персональные данные могут храниться в течение более длительного периода времени

3.5. Социальные сети

Цель

Цель Carvertical – администрировать свои учетные записи в социальных сетях (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) и общаться с пользователями социальных сетей.

Субъекты данных

Пользователи социальных сетей (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), общающиеся с учетными записями Carvertical.

Персональные данные

Имя в профиле социальной сети или имя, фамилия;

Фото профиля;

Публичные комментарии и другие интеракции с учетными записями carVertical в социальных сетях;

Содержание переписки с carVertical, если таковая имеется.

В зависимости от выбранного Вами способа связи с carVertical, carVertical может обрабатывать только часть Ваших персональных данных, указанных выше.

Источник персональных данных

carVertical получает персональные данные непосредственно от Вас и/или из соответствующей социальной сети.

Правовое основание

Наш законный интерес – общаться с нашими пользователями социальных сетей в наших учетных записях (ст. 6 ч. 1 п. f ОРЗД).

Хранение

Принимая во внимание, что Carvertical не администрирует вышеуказанные социальные сети, а только свою учетную запись в них, и выступает в качестве совместного владельца данных с компаниями, администрирующими вышеуказанные социальные сети, мы приглашаем Вас ознакомиться с информацией о хранении Ваших персональных данных в документах о конфиденциальности этих социальных сетей:

Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation);

LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy);

TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en);

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875);

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Функции веб-сайта

Всю информацию об инструментах, которые мы используем для обеспечения функциональности Carvertical.com (включая файлы cookie), и связанные с этим вопросы конфиденциальности данных можно найти в нашей Политике использования файлов cookie.

3.7. Юридические требования и разрешение споров

Все вышеперечисленные персональные данные Carvertical может обрабатывать с целью предъявления, выполнения требований или защиты от правовых требований. Для этой цели мы будем обрабатывать персональные данные на основании нашего законного интереса – заявить, выполнить или защититься от юридических требований (ст. 6 ч. 1 п. f ОРЗД). Мы будем обрабатывать данные для этой цели в течение 1 года после окончания соответствующих юридических процедур (например, рассмотрения претензии, вступления в силу окончательного решения суда или арбитража).

4. Персональные данные несовершеннолетних

Услуги, предоставляемые carVertical, предназначены только для лиц старше 14 лет. Если у нас будут обоснованные основания подозревать, что мы обрабатываем данные лиц младше 14 лет, мы немедленно удалим их из наших баз данных.

Если Вы старше 14, но младше 18 лет, внимательно прочитайте настоящую Политику конфиденциальности вместе с одним из ваших родителей или опекунов, чтобы убедиться, что Вы ее понимаете и соблюдаете.

5. Получатели данных

Мы можем раскрыть информацию о Вас нашим работникам, представителям, посредникам, поставщикам или субподрядчикам, если это обоснованно необходимо, например, нашим поставщикам платежных услуг, обслуживающим финансовые операции Carvertical.com, хостинг-провайдерам Carvertical.com, поставщикам серверов и услуг по их обслуживанию, поставщикам услуг эл. почты и т. п.

Кроме того, мы можем раскрывать информацию о Вас:

судам, арбитрам, посредникам, противным сторонам и их адвокатам (если это требуется для целей судебного или иного подобного процесса);

полиции, правоохранительным органам, налоговым органам, другим государственным или муниципальным органам (если это четко требуется соответствующими правовыми актами) или другим лицам, выполняющим возложенные на них официальные обязанности (например, нотариусам, коллекторским компаниям);

профессиональным консультантам, например, адвокатам, советникам, аудиторам или бухгалтерам (если это необходимо для защиты наших законных интересов);

поставщикам услуг, предоставляющим услуги в области информационных технологий, облачной компьютерии и системного администрирования, сбора или администрирования платежей, маркетинговых, бухгалтерских, почтовых или курьерских и других услуг – только в объеме, необходимом для надлежащего оказания услуг;

другим субъектам той же группы предприятий, только в той мере, в какой это необходимо для надлежащего администрирования предприятия группы;

при совершении хозяйственных сделок (продаже Carvertical, ее активов (их части) или ее акций (их части), слиянии, присоединении или выделении Carvertical и т. п.) – потенциальным или окончательным приобретателям (их представителям), лицам, осуществляющим проверку Carvertical или иначе участвующим в соответствующей бизнес сделке. В этом случае Carvertical передаст столько персональных данных, сколько необходимо для целей соответствующей деловой сделки, и обеспечит конфиденциальность персональных данных.

Также, в каждом случае, если мы передаем Ваши персональные данные в третью страну (за пределы ЕС/ЕЭЗ), соблюдается одно из следующих условий:

данные передаются в страну, по которой принято решение о соответствии;

передача данных осуществляется с применением указанных в правовых актах соответствующих мер защиты;

соблюдаются указанные в правовых актах положения, позволяющие отклониться, если передача данных в соответствии с вышеуказанными условиями невозможна.

carVertical прилагает все усилия, чтобы передача данных таким образом соответствовала требованиям ОРЗД, и принимает соответствующие меры для обеспечения безопасности Ваших персональных данных. Для получения более подробной информации о таких мерах, свяжитесь с нами напрямую по контактам, указанным в разделе 2 настоящей Политики конфиденциальности.

6. Безопасность Ваших персональных данных

Ваши персональные данные будут обрабатываться с соблюдением требований, установленных ОРЗД, Законом о правовой защите персональных данных Литовской Республики и другими применимыми правовыми актами. При обработке Ваших персональных данных мы реализуем организационные и технические меры, обеспечивающие защиту персональных данных от случайного или неправомерного уничтожения, изменения, раскрытия, а также от любой другой неправомерной обработки.

carVertical стремится защитить Ваши персональные данные, но передача данных через Интернет не является на 100% безопасной, поэтому мы не можем полностью гарантировать безопасную передачу данных через сети Интернета.

7. Ваши права

У вас есть следующие права:

Право на получение информации и право на доступ к персональным данным

Вы имеете право получить информацию об обработке Ваших персональных данных в прозрачной, понятной и легкодоступной форме, понятным и простым языком. Это предусмотрено в настоящей Политике конфиденциальности. Если какая-либо часть настоящей Политики конфиденциальности Вам непонятна, свяжитесь с нами по контактам, указанным в разделе 2 настоящей Политики конфиденциальности.

Вы также имеете право получить от Carvertical информацию, обрабатываются ли относящиеся к Вам данные, и если такие данные обрабатываются, Вы имеете право ознакомиться со своим персональными данным и нижеизложенной информацией:

с целями обработки данных;

с категориями соответствующих данных;

с получателями данных или категориями получателей данных;

с периодом хранения персональных данных или критериями, используемые для определения этого периода;

с правом потребовать от Carvertical исправить или удалить персональные данные или ограничить обработку связанных с Вами персональных данных, или возразить против обработки, а также право подать жалобу в надзорный орган;

с информацией об источниках Ваших персональных данных;

если персональные данные передаются в третью страну или международную организацию, с информацией о соответствующих мерах безопасности при передаче.

Кроме того, Вы имеете право получить копию Ваших персональных данных, хранящихся у нас. За любые запрашиваемые Вами дополнительные копии мы имеем право взимать плату, обоснованную административными расходами.

Право требовать исправления персональных данных

Вы имеете право требовать от Carvertical исправить неточные или неполные Ваши персональные данные.

Вы несете ответственность за точность, достоверность и полноту предоставляемой Вами информации. Если данные, предоставленные Вами, изменятся, Вы должны немедленно уведомить нас об этом, изменив соответствующие данные в регистрационной форме или, если данные не указаны в регистрационной форме, сообщив нам об этом по электронной почте. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любой ущерб, понесенный Вами в результате предоставления Вами неверных или неполных персональных данных или в результате несообщения нам о любых таких изменениях.

Обращаем Ваше внимание, что указанные в отчете данные о транспортных средствах (например, пробег автомобиля) Carvertical получает от третьих лиц и представляет в отчете автоматически, не модифицированными и в том виде, в котором получает. По этой причине Carvertical не несет ответственности за недостоверность информации и данных, представленных в отчетах.

Право требовать удаления персональных данных («право на забвение»)

Вы имеете право просить нас удалить персональные данные, если нет обоснованной причины, по которой мы должны продолжать их обработку, если персональные данные больше не нужны для целей, ради которых они были собраны или обрабатывались, Вы отзываете согласие, на основании которого обрабатывались персональные данные, и отсутствует иное законное основание для их обработки, либо при наличии других оснований, установленных в ст. 17 ОРЗД.

Обращаем Ваше внимание, что carVertical, для обеспечения безопасности Ваших информационных систем и персональных данных, создает резервную копию Ваших персональных данных (англ. data backup). Они действительны в течение 35 календарных дней и затем автоматически перезаписываются. Соответственно, мы удалим Ваши персональные данные везде, кроме таких резервных копий, в сроки, указанные ниже. В случае, если мы будем вынуждены восстановить резервную копию, содержащую Ваши персональные данные, до срока, указанного в этом пункте, мы немедленно удалим их и не будем использовать для каких-либо иных целей.

Обратите внимание, что в ст. 17 ч. 3 ОРЗД указаны исключения для вышеуказанных случаев, когда обработка данных необходима. Если такие исключения действительны в Вашем случае, мы Вам об этом сообщим.

Право требовать ограничения обработки персональных данных

Вы имеете право требовать от carVertical ограничить (или приостановить) обработку Ваших персональных данных, если:

Вы оспариваете достоверность персональных данных – до тех пор, пока их достоверность не будет проверена;

обработка является незаконной, и Вы не даете согласия на удаление персональных данных, а вместо этого запрашиваете ограничение на их обработку;

нам больше не нужны персональные данные для целей их обработки, но они нужны Вам для предъявления, выполнения или защиты юридических требований;

Вы, в указанном далее порядке, возражаете против обработки Ваших персональных данных, пока не будет проверено, являются ли наши законные причины важнее Ваших.

Если обработка персональных данных ограничена, такие персональные данные могут обрабатываться (за исключением их хранения) только с Вашего согласия или только в целях предъявления, исполнения или защиты законных требований, защиты прав другого физического или юридического лица, или важного общественного интереса.

Право на перенос данных

Вы имеете право на получение Ваших персональных данных, предоставленных carVertical, в обычно используемом и читаемом компьютером формате, а также право на передачу таких данных другому владельцу, если:

данные обрабатываются на основании согласия или договора; и

данные обрабатываются автоматизированными средствами.

Вы также имеете право требовать от carVertical передать Ваши персональные данные непосредственно другому владельцу, если это технически возможно.

Право на несогласие

Вы имеете право в любое время выразить несогласие на обработку Ваших персональных данных, которые обрабатываются для выполнения задачи, представляющей общественный интерес или законный интерес carVertical.

В этом случае carVertical не будет обрабатывать Ваши персональные данные, если только мы не представим законные основания, по которым Ваши персональные данные будут обрабатываться, и которые являются более важными, нежели Ваши интересы, права и свободы, или если это необходимо для заявления, осуществления или защиты законных требований.

Если персональные данные обрабатываются в целях прямого маркетинга, Вы имеете право в любое время выразить несогласие на обработку Ваших персональных данных для этой цели, и они не будут обрабатываться для этой цели.

Право отозвать согласие

Если Ваши персональные данные обрабатываются на основании Вашего согласия, Вы имеете право отозвать такое согласие в любое время. Отзыв согласия не влияет на законность обработки данных, осуществленной до отзыва согласия.

Право на подачу жалобы в надзорный орган

Если Вы считаете, что обработка Ваших персональных данных осуществляется с нарушением положений ОРЗД, Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган государства-члена ЕС по месту постоянного пребывания, месту работы или по месту, где было совершено предполагаемое нарушение.

Надзорным органом в Литве является Государственная инспекция по защите данных, адрес ул. Л. Сапегос 17, 10312 Вильнюс, Литва, эл. почта ada@ada.lt, сайт https://vdai.lrv.lt/.

Прежде чем подавать жалобу в соответствующий надзорный орган, мы будем признательны, если Вы свяжетесь с нами и изложите любые вопросы, вызывающие опасения. Мы приложим максимальные усилия, чтобы решить Вашу проблему оперативно и тщательно.

carVertical рассмотрит Ваше заявление на осуществление прав субъекта данных в течение 1 месяца. При необходимости этот период может быть продлен еще на 2 месяца, в зависимости от сложности и количества заявлений. В этом случае carVertical сообщит Вам о таком продлении и причинах задержки в течение 1 месяца со дня получения заявления.

Если при получении заявления, жалобы или требования у нас возникнут какие-либо подозрения относительно Вашей личности, мы вправе запросить дополнительную информацию, необходимую для подтверждения Вашей личности.

8. Обновления политики конфиденциальности

Мы имеем право обновить или изменить настоящую Политику конфиденциальности в любое время. Такая обновленная или измененная Политика конфиденциальности вступит в силу после публикации на Carvertical.com. О любых существенных изменениях Политики конфиденциальности будет сообщено дополнительно.