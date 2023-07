Aruanne ei näita registreeritud õnnetusi. Kas teil ei olnud võimalik autot kontrollida? Või on see õnnetusevaba?

See tähendab, et me ei leidnud teie poolt sisestatud VIN-koodiga seoses ühtki registreeritud kahjustust. Meie laiendatud andmebaas sisaldab üle 70 miljoni kahjustuse registreeringu mitmetest Euroopa riikidest, kuid auto ei ole nendes loetletud. See fakt suurendab võimalust, et see auto on tõepoolest õnnetusevaba.