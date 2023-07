Your carVertical report may include recorded photographs of the vehicle. You will have to retrieve these images separately from a private S3 bucket. The API will return the necessary parameters to access these files using a Serverless Image Handler. Use one of the following tools:

This code will allow you to convert the parameters given by the API into actual images:

const cloudFrontUrl = ’https://dzcn1o1d7w7lq.cloudfront.net’; const imageRequest = JSON.stringify({ bucket: <report.dataDict.photo[0].photos[0].bucket>, key: <report.dataDict.photo[0].photos[0].key>, edits: { resize: { width: 200, height: 200, fit: ’inside’, }, grayscale: true, }, }); const url = `${cloudFrontUrl}/${Buffer.from(imageRequest).toString(’base64’)}`; console.log(url);