Geben Sie zuerst die Fahrgestellnummer ein und klicken Sie auf „Auto jetzt überprüfen“. Wir werden Sie bitten ein persönliches carVertical-Konto zu erstellen, auf dem Ihr Bericht dann hinterlegt werden kann. Sobald dies erfolgt ist, erhalten Sie eine Auswahl an Buchungsmöglichkeiten - Bitte wählen Sie das Paket, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Danach können Sie mit der Bezahlung fortfahren. Wir halten den Vorgang so einfach wie möglich für Sie.