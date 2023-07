Ik heb me aangemeld met het verkeerde e-mailadres. Wat nu? 

U kunt alsnog toegang tot uw rapportages verkrijgen door in te loggen in uw persoonlijke carVertical account. Gebruik het eerste (verkeerde) e-mailadres om in te loggen.

Desalniettemin raden wij het aan om een nieuwe account aan te maken voor toekomstige aankopen. Dit zorgt ervoor dat u er zeker van bent dat u uw rapportages in uw e-mail ontvangt en in uw persoonlijke carVertical account. Bovendien zorgt dit ervoor dat u uw account wachtwoord kunt resetten mocht u deze vergeten zijn.